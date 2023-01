Ski alpin: Glonner Starter in guter Frühform

Auf seinen engagierten Trainingslauf ließ der WSV-Fahrer Julius Mühlfenzl in Kaltenbach einen Siegerlauf im U12-Slalom folgen. Am zweiten Renntag erreichte er Platz vier hinter seinen Teamkollegen Luis Lechner, Lukas Aicher (beide Jg. 2012) und Ferdinand Raith (Jg. 2011). © josef Weiss/WSV Glonn

Glückliche Gesichter waren bei den Ausrichtern der alpinen Rennserie aus dem Landkreis Ebersberg zu beobachten, die vergangenes Wochenende in Tirol zu Gast war.

Landkreis – Der Kreissparkassencup 2023 legte dort einen schneereichen Auftakt, beginnend mit dem Slalomwettbewerb des WSV Glonn in Kirchberg hin.

Während sich die Weltcupprofis auf der Streif eine Abfahrt mit Nervenkitzel lieferten, standen 152 Skirennläufer am Jufenlift am Start. 106 kamen trotz Schneefalls und schlechter Sicht in die Wertung. Zwei Läufe waren in den Hang gesteckt: ein Vielseitigkeitsslalom für die Jüngsten ab dem Jahrgang 2018 und einer für alle älteren Jahrgänge (ab 2009). Der WSV freute sich über zwölf Siege und zahlreiche weitere Stockerlplätze für Glonner Starter quer durch alle Jahrgänge.

Die intensive Nachwuchsarbeit des professionell ausgebildeten, jungen Trainerteams zeigt wohl Wirkung: Die Rennläufer der U10 und U12 dominierten ihre Klassen. So errangen die U12-Jungs des WSV die ersten sechs Ränge und belegten tags darauf in Inneralpbach beim Riesentorlauf, ausgerichtet vom SC Falkenberg, wiederum die ersten fünf Plätze. Die schnellsten Zeiten erreichten mit Luis Lechner und Lukas Aicher sogar zwei Starter des jüngeren Jahrgangs.

Am Wochenende findet in Kirchberg der Rossignol Hero Kids Cup des Skiverbands München für die U8 und U10 statt. Und eine besondere Aufgabe wartet am ersten Märzwochenende auf die Ausrichter des WSV Glonn: Das Finale des Deutschen U12-Schülercups wird an drei Tagen in Kirchberg ausgetragen. Dort könnten einige Fahrer mit Streif-Perspektive am Start sein. ez/bj