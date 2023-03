Ski alpin: Poinger Stockerl-Jubel zum KSC-Serienabschluss

Ein Poinger Jubel-Portrait am Unterberghorn. Foto: verein © verein

Rechtzeitig zum letzten Rennen des Kreissparkassencups 2023 meldete sich der Winter zurück. Doch selbst starkes Schneetreiben konnte die Ausrichter vom Ski-Club Poing nicht vom pünktlichen Start des vierten Rennens abhalten.

Landkreis/Kössen – 126 Kinder und Erwachsene in 21 Altersklassen zählte die Starterliste. 109 Fahrer stürzen sich in den Lauf am Fuße des Unterberghorns in Tirol, 107 davon schafften es in die Wertung. Zwei Läufe hatte das Poinger Trainerteam in den Hang gesteckt: einen kurzen Riesenslalom für die Jüngsten ab dem Jahrgang 2018 und einen längeren für alle Älteren (ab 2009 bis 1950).

Auch wenn der WSV Glonn mit sieben ersten Plätzen das Rennen dominierte, freuten sich die Poinger umso mehr über ihre neun Stockerlplätze (davon fünf Sieger). „Dass wir uns als familiär geprägter Verein gegen starke Konkurrenz gut behaupten können, ist einerseits ein Verdienst unseres Trainerteams“, findet Nikolaus Hummel, Vorsitzender des SCP. „Genauso wichtig ist aber die große Unterstützung durch die Eltern, von denen sich mittlerweile viele über die Rennen hinaus ehrenamtlich im Verein engagieren.“ ez