Fehlende Energie und Ausdauer im Alter

Erster Vorsitzender des SKK 98 Poing, Erwin Zimmermann, gibt den Staffelstab ab. Seine Nachfolge steht bereits fest.

Poing – Irgendwann muss die Verantwortung einfach abgegeben werden: Der bisher erste Vorsitzende vom SKK 98 Poing, Erwin Zimmermann, zieht sich nach dieser Saison endgültig zurück. Vor vier Jahren, vor dem 20-jährigen Jubiläum, machte er diesen Schritt schon einmal. Doch aus vielerlei Gründen ging die Stabübergabe damals schief undZimmermann „musste“ das Ruder wieder übernehmen.

Jetzt, vor dem 25-jährigen Jubiläum, tritt er endgültig in die zweite Reihe und übergibt die Führung des Klubs. Wegen seines fortgeschrittenen Alters von 74 Jahren habe der Ehrenvorsitzende „nicht mehr die Energie und Ausdauer wöchentlich bis zu 50 Stunden für den SKK 98 Poing zu arbeiten. Auch die vergangenen Jahre mit Corona haben stark zugesetzt und sehr viel Energie geraubt und diesen Entschluss reifen lassen“, so Zimmermann.

Zimmermanns Nachfolge steht bereits fest

Die Nachfolge sei gut vorbereitet und der Staffelstab wird an Nadine Boksic übergeben, die sich in enger Absprache mit ihm eine sehr gute Mannschaft zusammengesucht habe, so Zimmermann. Boksic kam kurz nach der Gründung zum SKK 98 und war vor 15 Jahren bereits einige Jahre erste Vorsitzende. Damals habe sie den Verein aus einer Krise befreit und ihn gemeinsam mit Zimmermann zu großen Erfolgen geführt: Der SKK 98 Poing ist derzeit der einzige Klub in Deutschland, der in den höchsten drei Ligen mit je einer Mannschaft vertreten ist.

Die schwierigen Aufgaben würden sicherlich eine Übergabezeit benötigen, weiß Zimmermann. Dementsprechend werde er weiterhin Ansprechpartner bei allen Fragen bleiben. In der neuen Saison werde er alle Aufgaben gemeinsam mit dem neuen Team erledigen und den Mitgliedern zeigen, was national und international zu erledigen ist.

Abschied sorgt für Spielerschwund

Ebenso wird Zimmermann das Management im Spitzensport abgeben. „Es gab viele interessante Anfragen von Spitzenspielerinnen nach Poing zu wechseln um 1. Bundesliga spielen zu können“, erinnert er sich. Nach reiflicher Überlegung und Beratung mit engen Freunden und der Familie habe er eingesehen, dass eine Planung für die nächsten drei Jahre mit der gleichen Verantwortung wie bisher mit fast 75 Jahren nicht mehr vernünftig sei, sagt er.

Diese Entscheidung führe auch dazu, dass Spielerinnen den SKK 98 Poing verlassen würden und eine Mannschaft in der neuen Saison weniger an den Start gehen werde: Ana Bacan-Schneider kehrt wie geplant nach Kroatien zurück, Brigitte Strelec, die wegen Verletzung kein Spiel bestreiten konnte, und Anja Forstnaric, die Nachwuchs erwartet, gehen nach Slowenien zurück, so Zimmermann.

Hauptziel der Kegler: Bundesligaerhalt

Rita Zimmermann habe nie richtig Fuß gefasst und lasse die Entscheidung noch offen und Laura Pampus wechselt nach Milbertshofen. Celine Zenker wurde in Poing zu einer großen und international erfolgreichen Spielerin entwickelt. Nun mache sie den nächsten Schritt in ihrer Laufbahn und wechselt nach Bamberg. Sandra Gruber hängt ihre Kegelschuhe endgültig an den Nagel. Bei einigen anderen Spielerinnen bleibe abzuwarten, ob die Verletzungen noch Kegelsport auf hohem Niveau erlauben.

„Hauptziel in der neuen Saison wird der Bundesligaerhalt sein“, stellt (noch) erster Vorsitzender Zimmermann klar. Deshalb werde er sich verstärkt um den Nachwuchs kümmern und die vielen talentierten Jugendlichen noch mehr im Erwachsenenspielbetrieb integrieren. Trotz seines Rückzugs werde Zimmermann weiterhin die Betreuung der Sponsoren, Pressearbeit und die Zusammenarbeit mit der Gemeinde übernehmen. Langweilig dürfte ihm in seinem Ruhestand also nicht werden.