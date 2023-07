Forstschützen so erfolgreich wie noch nie

Konzentration vor dem nächsten Schuss: Die Kirchseeonerin Isabella Straub demonstrierte in Garching wieder einmal ihre Klasse und holte mit dem Kleinkaliber eine Silbermedaille. © imago sportfotodienst

Glänzender Abschluss der Kreisvertreter bei Bayerischer Meisterschaft: Forstschützen erzielen 64 DM-Startplätze.

Landkreis – Es war ein Abschluss mit Edelmetall, den die heimischen Sportschützen bei den Bayerischen Meisterschaften auf der Olympia-Schießanlage in Garching-Hochbrück ablieferten. Die Kleinkaliberspezialisten holten für die Forstschützen Ebersberg noch einmal vier Medaillen (gesamt: 4 Gold, 4 Silber, 7 Bronze). Nimmt man die Limitliste zur Deutschen Meisterschaft vom Vorjahr, dürften sie mit 64 Startplätzen (Mannschaften nicht mitgerechnet) eine Rekordbeteiligung „erzielen“. Dementsprechend wird auch im Sommer weiter fleißig trainiert werden.

Zwei Schützinnen gingen im jüngeren Juniorinnen-Jahrgang (2005/06) an den Start (3x20 Schuss). Die Dritte im Bunde, Franziska Strasser (Ottersberg), war zeitgleich für den BSSB-Kader in Pilsen (Tschechien) im Einsatz. Sie schoss deshalb ein Qualifikationsergebnis von 564 Ringen vor. Annalena Krafcsik platzierte sich unter 22 Starterinnen mit 544 (kniend 177, liegend 187, stehend 180) Ringen auf den 13. Platz. Maria Glaser (Ingelsberg) belegte den 20. Rang (gesamt 516; Serien: 173, 179, 164).

Einsame Spitze war bei den KK Junioren I (Jg. 2003/04) Forstschützin Nele Grimm. Sie wurde mit tollen 572 Ringen Bayerische Meisterin. Nach dem knienden Anschlag (187) lag sie noch auf Platz sieben. Mit 194 Ringen liegend schoss sie das zweitbeste Ergebnis und war schon Vierte. Stehend packte sie 191 aus und hatte damit vier Ringe Vorsprung auf die Zweitplatzierte Tamara Kleine (Wolferstadt). Auch Forstschützin Vanessa Grinzinger lag (556/8.) bestens im Klassement, für Melanie Schapfl wurde es Rang 14 (534).

Viermal Gold, viermal Silber und siebenmal Bronze

Beide Juniorinnen-Jahrgänge wurden für die Mannschaftswertung zusammengezogen: Team I mit Grimm (572), Strasser (564) und Krafcsik (544) freute sich über den dritten Platz. Team II mit Grinzinger (556), Schapfl (534) und Glaser (516) lag auf Platz sieben.

In der gleichen Besetzung wie in der Disziplin KK 3x20 gingen die beiden Juniorenklasse an den Stand. Das 25-köpfige Starterfeld wurde von Hanna Stubenrauch (RW Franken) und Franziska Strasser (Ottersberg) dominiert. Nach packenden 60 Wertungsschuss mit vielen Führungswechseln hatte die Ottersbergerin mit 614,9 Ringen (Serien: 101,1/103,6/100,1/103,7/104,1/102,3) und einem hauchdünnen Vorsprung von 0,1 Ringen den Bayern-Titel sicher. Ebenfalls gut dabei waren Krafcsik mit 601,6 Ringen (8.) und Maria Glaser (588,8/14.).

Eine bemerkenswerte Leistung lieferte Nele Grimm (KK-Junioren I) bei 60 Schuss liegend ab. Trotz Schulterverletzung zeigte sie ein großes Kämpferherz und Teamgeist. Sie wurde Siebte (601,8), dahinter landeten Melanie Schapfl (588,7/13.) und Vanessa Grinzinger (583,5/14.). Als Mannschaft schrammten die drei (1818,3) als Vierte knapp an Bronze vorbei.

Silber gab es aber für Isabella Straub im KK 50 Meter. Hier „mussten“ die Damen gemeinsam mit den Herren an den Stand – und machten die Stockerlplätze unter sich aus, mittendrin die Forstschützin. Mit Serien von 97, 96 und 98 Ringen (ges. 291) wurde sie Vizemeisterin hinter Hanna Bühlmeyer (Allach/292). Straubs Vereinskollegin Iris Buchmayer (Edelweiß Kirchseeon) belegte mit 277 Ringen Platz 24. ez/ola