Sommer, Sonne, Eiszeit? EHC Klostersee debattiert Eisbereitung.

Sandalen statt Schlittschuhe: Für Biertischgarnituren war am Mittwochabend bei der Mitgliederversammlung des EHC auf der abgetaute Eisfläche reichlich Platz. Ab wann hier im Grafinger Stadion wieder geskatet und nicht mehr gesessen werden soll, ist die entscheidende Frage. © Artist S.ROSSMANN

Dauerthema Eisbereitung im Grafinger Eisstadion während der Sommermonate flammt auch auf der Hauptversammlung des EHC Klostersee auf.

Grafing – Mit einer knappen Viertelstunde Verspätung eröffnete Sascha Kaefer am frühen Mittwochabend die Jahreshauptversammlung des EHC Klostersee. Die Verzögerung war freilich nicht einem kaum zu bewältigenden Andrang geschuldet. Wobei trotz hochsommerlicher Temperaturen über 60 Mitglieder und Interessierte in die Wildbräu-Arena gekommen waren, um den Berichten der Vorstandschaft und des Hauptausschusses über das zurückliegende Jahr zu lauschen und anschließend eine neue Klubführung zu wählen (Bericht unten).

Der Präsident des Eishockeyklubs wartete mit der Begrüßung der Anwesenden, darunter Grafings Bürgermeister Christian Bauer, geduldig ab, bis sich die Schlange am Grill aufgelöst und sich alle mit kühlen Getränken versorgt hatten. Nach einer Schweigeminute für den kürzlich verstorbenen Gerald Ries, einen langjährigen Ordner im Eisstadion, „stellvertretend für alle im letzten Jahr aus der EHC-Familie von uns gegangenen“, gab Kaefer einen detaillierten Einblick rund um die Entscheidungen der zurückliegenden gut zwölf Monate, rund um den Aufstieg in die Oberliga Süd und den zur Saison 2023/24 erfolgten Rückzug in die Bayernliga.

Man habe sich wie schon beim Gang in die Drittklassigkeit nicht von Euphorie und Emotion treiben lassen, sondern jeden Stein mehrmals umgedreht und es sich nicht leicht gemacht. „Mit unseren derzeitigen Möglichkeiten, finanziell, sportlich und organisatorisch, ist die Oberliga Süd eine Nummer zu groß“, sprach Kaefer zur Versammlung. „Das heißt aber nicht, dass sich das nicht ändern kann. Wir sehen uns als guten Ausbildungsstandort und konnten mit unserer Argumentation schließlich auch die Verbände überzeugen, dass wir hier kein Wunschkonzert veranstaltet haben, sondern den besten Weg für den EHC gegangen sind.“

20 000 Euro-Minus mit Abschreibungen „kein Problem auf der Cash-Seite“

Der als Trainer ausgeschiedene Dominik Quinlan wollte als nun Sportlicher Leiter kein explizites Ziel für das „ehrgeizige Team und die zwei jungen Headcoaches“ ausgeben, meinte dann aber doch: „Einige in der Liga rüsten extrem auf. Es wird schwer, aber die Playoffs sind zu schaffen, da bin ich mir sicher.“

Der zweite Vorstand Ferdinand Bacher warb für den Dauerkartenkauf („Wäre cool, wenn wir die 270 aus dem Vorjahr wieder schaffen würden“) und der dritte Vorsitzende Engelbert Reminger verwies auf die vielen Änderungen und Verbesserungen in der Wildbräu-Arena durch den einjährigen Oberliga-Ausflug und sprach sich zudem für ein durchgängiges Spielsystem von Senioren und Nachwuchsteams aus.

Schatzmeister Michael Schunda berichtete von fast einer Million Euro Gesamtbudget und daraus einem Etat von knapp 400 000 Euro für den Geschäftsbereich Sport (erste Mannschaft), während Ligakonkurrenten wie die Starbulls Rosenheim oder Blue Devils Weiden mit fast dem zehnfachen Finanzvolumen in der Oberliga aufgelaufen seien. Das nach Einrechnung der öffentlichen Betriebskostenzuschüsse verbleibende Minus von etwa 20 000 Euro, insbesondere durch die Explosion der Energiekosten, „ist unter Berücksichtigung der Abschreibungen auf der Cash-Seite kein Problem“.

Wir stoßen mit 200 Nachwuchsspielern an Grenzen und brauchen die Nutzung der Eisfläche für acht Monate. Oder wir betreiben hier Hobbysport.

Der erst kürzlich in den politischen Gremien von Stadt und Kreis bei den Zuschussbeschlüssen wieder aufgeflammte Diskussion um die Eisbereitung im August war vor allem bei den Vorträgen der Spartenleiter des sogenannten Hauptausschusses allgegenwärtig. „Wir stoßen mit aktuell 200 Nachwuchsspielern an Grenzen und brauchen die Nutzung der Eisfläche für acht Monate. Oder wir betreiben hier Hobbysport“, sagte der Eishockey-Nachwuchsleiter Martin Sauter.

Renate Ulrich von der Abteilung Shorttrack/Eisschnelllauf verwies auf die bereits ersten Wettkämpfe Anfang September in Dresden und das davor notwendige Eistraining. Constanze Mentz (Eiskunstlauf) berichtete von über 40 Kindern im Rahmen des Ferienprogramms auf dem Eis, worauf sich Kaefer einen kleinen Seitenhieb ob der nicht endenden „populistischen Diskussionen“ über die „Sommer-Eisbereitung“ nicht verkneifen konnte: „Vielleicht sollten wir bei regelmäßig fast 500 Kinder und Jugendlichen in drei Sparten und Spiel und Spaß auf dem Eis nicht darüber sprechen, sondern eher über eine notwendige zweite Eisfläche.“

Als überwiegend harmonisches Miteinander weitgehende Zufriedenheit mit der Vereinsführung ließ sich das Fehlen von Wortmeldungen oder Nachfragen im letzten Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ auch interpretieren. Der Vereinschef bedankte sich nach nicht einmal zwei Stunden für das Vertrauen und versprach, sich auch in den bevorstehenden zwei Jahren bestmöglich einzubringen. ele

