Sommerturnier der Reiter: Störungsfrei mit Siegerlächeln

Von: Olaf Heid

Gekonnt und schnell übers Hindernis: Mit seinem Pferd Eskada 28 bewältigte Lokalmatador Maximilian von Holly (RFV Ebersberg) das Springen der Klasse L als Sieger. © Artist S.ROSSMANN

Das traditionelle Sommerreitturnier des Reit- und Fahrvereins Kreis Ebersberg war ein voller Erfolg. Drei Tage lang sorgten über 200 Reiterinnen und Reiter für schönen Pferdesport und absolvierten die mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gespickten Prüfungen aus den Bereichen Dressur und Springen gekonnt.

VON OLAF HEID

Grafing-Aiterndorf – Die Lokalmatadoren sorgten dabei ebenso für sportliche Höhepunkte und Ausrufezeichen.

„Für uns war es ein reibungsloses Turnier“, zog der RFV-Vorsitzende Martin Rothmoser ein „sehr positives Fazit“. Die Wochen der intensiven Vorbereitung haben sich gelohnt. Sein Dank galt dabei seinem fleißigen, vielköpfigen Team, das alle Hände voll zu tun und den Ablauf im Griff hatte. Und auch den Andrang.

Neben Schleifen, Trophäen und Preisgeld in den 36 Prüfungen – zwei mehr als im Vorjahr – gab es aber auch ein Geschenk von außerhalb. „Es waren sehr viele Besucher da, die sich den Pferdesport angeschaut haben, nicht nur Reiter oder Funktionäre“, freute sich Rothmoser über einen steten Strom an Interessierten aus Grafing und Umgebung. Über 400 Besucher weilten über den Tag verteilt auf der Anlage in Grafing-Aiterndorf, die es sich bei Kaffee und Kuchen oder im Biergarten gut gehen ließen und daneben den spannenden Reitsport aufmerksam verfolgen konnten.

Die besorgten Blicke in den Himmel konnten sich die Turnierleiter um Rothmoser und Maximiliane Chrastny an diesem Wochenende zudem auch weitestgehend sparen. „Es hat nur Sonntag in der Früh kurz geregnet, was aber überhaupt nicht geschadet hat“, freute sich der RFV-Vorsitzende über „wunderbares Turnier-Wetter“. Es sei ideal gewesen, „weil es nicht zu heiß war, weder für die Reiter noch die Pferde“.

Das nächste daraus resultierende Plus für Rothmosers Fazit: „Es gab keine ernsten Stürze oder verletzte Pferde. Die Sanitäter waren arbeitslos“, verriet er lachend. Auch die Parscoursbauer Falk Fiedler und sein Assistent Franz-Xaver Gindhart hätten daran natürlich ihren riesigen Anteil gehabt, wie der Turnierleiter ausdrücklich betonte. Es seien anhand der Starter angepasste, leistungsrechte Parcours gewesen, „die aber immer die Mindestanforderungen erfüllt haben“.

Nach dem Dressurtag zum Auftakt am Freitag rückten bis Sonntag immer mehr die diversen Springprüfungen in den Vordergrund. Zum Abschluss bot das mit 300 Euro dotierte M-Springen noch einen besonderen Höhepunkt: „Wir haben fünf fehlerfreie Ritte erlebt“, schwärmte Rothmoser.

Den Sieg mit der schnellsten Zeit von 62,52 Sekunden holte sich Daria Dersch vom RVF Oberland auf Lantprinz vor dem Tschechen Jaroslav Pikolon (RV Seehof am Waginger See/67,57 Sek.).

Die Lokalmatadore hatten hier nichts mit den Siegerplätzen zu tun, aber dafür in der Springprüfung Klasse L: Hier freute sich der RFV Kreis Ebersberg über einen Doppelsieg: Maximilian von Holly war mit Esakada 28 das Maß aller Dinge vor Daniel Schex auf Vroni 100. Im A**-Springen mit steigenden Anforderungen landete dazu Elisabeth Knogler mit Aminata 4 auf dem zweiten Rang vor Vereinskollegin Lena Trüjen auf Quo Vadis 72 – beide waren ohne Abwurf- und Zeitfehler geblieben.

Laura Alina Bartl (RFV Kreis Ebersberg) wurde in der Dressurprüfung Klasse L** (Kandare) auf Christoffel 4 Zweite, Vereinskollegin Katharina Schindler auf Heisses Eisen Vierte. Und auch Nina Halfter aus dem Reitstall Feichtner (ebenfalls RFV) landete „einige sehr schöne Platzierungen“, so Rothmoser, darunter ein zweiter Rang in der Dressurprüfung Klasse M** auf Anny Licou.

Für Rothmoser waren diese Topresultate der heimischen Starter die i-Tüpfelchen eines rundum gelungenen Sommerturniers in Grafing-Aiterndorf.

Infos und Ergebnisse

unter www.reitverein-kreis-ebersberg.de bzw. equi-score.de.

Gute Verbindung: In Aiterndorf bot sich die Gelegenheit, einen Biergarten-Besuch mit attraktivem Reitsport-Programm zu verbinden. © Artist S.ROSSMANN