Poing-Baskets: Später Rückzug mit Kalkül

Von: Olaf Heid

Gegner nicht zu stoppen: Für Moritz Eichin (l.), Maxi Stewens und ihr SGP-Team war es ein hartes Übergangsjahr. Wenn wir auf dem Feld standen, hatten wir als Team schon Spaß und sind zusammengewachsen. Basketball-Chef Jochen Hegewald nach einer schwierigen Saison. U18-Jugend der SGP braucht Perspektive Nichtantritt wäre teurer gewesen

Poinger Basketballherren melden zwei Spieltage vor Saisonende ab und wollen Neuaufbau in der Kreisliga starten.

Poing – 13 Spiele lang waren die Basketballherren der SG Poing so etwas wie die Prügelknaben der Bezirksklasse Mitte. Die im Vergleich zum Vorjahr stark umgekrempelte Mannschaft von Trainer Gunter König hatte nur Niederlagen kassiert, teils sehr hohe, und stand schon seit geraumer Zeit als Absteiger in die Kreisliga fest. Zwei Spieltage vor Schluss hat die Abteilung der Sportgemeinschaft dann vorzeitig einen Schlussstrich gezogen – und das Team zurückgezogen.

Allerdings ließ der Zeitpunkt schon aufhorchen. „Wir haben versucht, das Team weiterzuführen“, erklärt Basketball-Abteilungsleiter Jochen Hegewald die Beweggründe. Das Herrenteam sei eine gute Mischung aus Jungen und Älteren gewesen. „Wenn wir auf dem Feld standen, hatten wir als Team schon Spaß und sind zusammengewachsen.“ Hegewald mischte als Routinier selber mit. Man habe versucht, gemeinsam durch die schwierige Runde zu kommen und die personelle Fluktuation in den Griff zu kriegen.

U18-Jugend der SGP braucht Perspektive

Vor Saisonbeginn habe man bereits schon eine Abmeldung überlegt, aber letztlich entschieden, es zu wagen. „Bei einem Nichtantritt hätten wir ganz unten anfangen müssen, aber das wollten wir nicht“, erklärt Hegewald mit Blick auf die vielen Nachwuchsspieler, die heuer und zukünftig ins Herrenteam drängen „Unsere U18, die selber Bezirksliga spielt, wächst raus. Sie braucht eine sportliche Perspektive.“

Auf den Nachwuchs hält man in Poing seit etlichen Jahren große Stücke, baut diesen kontinuierlich von klein an auf. In der Kreisliga-Saison 2023/24 werden die (Ex-)Junioren, die mit ihrer U18 zuletzt in der Bezirksliga-Meisterrunde spielten, dann das Gerüst der neuen Herren-Formation bilden.

Viele der Junioren kamen aber aufgrund des großen Aderlasses an Aktiven schon früher und öfters als geplant bei den Herren zum Einsatz. Es ging bei der SGP gar nicht ohne Jugend, die zeitweise eine Doppelbelastung stemmen musste. Neben Training und Spielen hatten einige auch die Abitur-Vorbereitungen vor der Nase. „Es war beispielsweise schwierig, am Sonntagabend zu spielen“, schildert Coach König. Denn das ist der Heimspieltag der SGP – ging es auswärts nach München, war es selbst für Berufstätige oft schon sehr spät. Im Vorjahr war das noch anders gewesen, da gehörten noch mehr Studenten dem Kader an, die nun wegen beruflicher oder studienbedingter Verpflichtungen fehlten.

Nichtantritt wäre teurer gewesen

„Solch ein schwieriges Jahr macht keinem so richtig Spaß“, hatte König ein paar Wochen vor dem Rückzug noch erläutert. „Dass wir dauernd Federn lassen“, würde sich bis Saisonende nicht mehr ändern. Die internen Ziele waren heuer sowieso eher niedriger gesteckt, verriet der SGP-Trainer „Wir versuchten uns an Vierteln zu orientieren.“ Teilabschnitte sollten gewonnen werden, „wir konnten keine Wunder erwarten“.

Dass es ein Übergangsjahr werden würde, war aber allen Korbjägern klar gewesen: „Wir waren dem Niveau der Liga nicht gewachsen“, erklärt König. Höchste Niederlage der SGP war ein 32:126 beim TSV 1860 München, niedrigste ein 46:54 gegen die SpVgg Höhenkirchen. Am Ende hatten die Poinger Basketballer 511:1180 Korbpunkte und sogar einen Minuszähler (aufgrund einer Wertung am grünen Tisch) auf dem Konto.

Um den Frust nicht weiter anwachsen und die Motivation schwinden zu lassen, und weil die Personaldecke im Laufe der Saison immer kleiner wurde, zog die SGP die Notbremse. „Wir wollten oben bleiben, haben aber am Schluss mit dem Verband geredet“, sagt Hegewald. „Ein Rückzug war letztlich günstiger, als nicht mehr anzutreten. Und damit steigen wir in die Kreisliga ab.“

Die beiden ausstehenden Spiele, daheim gegen München Basket III und auswärts in Holzkirchen, waren damit hinfällig. Das 33:104 (15:42) gegen den TSV Schleißheim der finale Auftritt der SGP-Korbjäger in der Bezirksklasse.

In ein paar Wochen beginnt nun der Neuaufbau einer jungen Poinger Herrenformation in der Kreisliga – moderiert von Gunter König. „Der Trainer bleibt und kriegt Hilfe an seine Seite“, verriet Basketball-Chef Jochen Hegewald. Neuzugängen stehen dazu die Türen in Poing offen.