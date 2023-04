Grafing Baskets: Spannender Showdown in Straubing

Von: Julian Betzl

Das Zusammenspiel der Grafinger Basketball-Herren, wie hier zwischen Punktegarant (links) Andre Bickley und Dominik Zinner wurde im Saisonverlauf immer besser. War schon ein bisschen befriedigend zu sehen, wie sauer die DJK-Spieler zwischendurch waren und ihre Linie verloren haben. Grafings Interimscoach Leo Baumgärtner. © sro

Bezirksliga-Basketballer des TSV Grafing sichern sich trotz 86:91-Niederlage gegen DJK SB Straubing Vizemeisterschaft.

Grafing – Mit letzter Kraft schleppte sich Tobias Lieb zum Treffpunkt an der Grafinger Jahnhalle. „Tobi war die gesamte Woche über krank“, erklärte Leo Baumgartner später, weshalb der Übungsleiter der TSV-Basketballherren nicht in einem der Autos Platz nahm, die sich auf den Weg nach Straubing machten. „Aber Tobi hat uns noch ein paar wichtige taktische Sachen mit auf den Weg gegeben“, betonte Baumgartner, der für den Saisonabschluss in der Bezirksliga Ost schließlich interimsmäßig die sportliche Verantwortung übernahm.

Denn neben Lieb stand auch Maxi Achatz, der spielende Abteilungsleiter des TSV Grafing, für das Topduell gegen die DJK SB Straubing nicht zur Verfügung. Obwohl die Niederbayern mit ihrer außergewöhnlichen Art von internationaler All-Star-Truppe (wir berichteten) ohne einzige Niederlage die Meisterschaft bereits vor dem letzten Vergleich im Sack hatten, wollten Baumgartner & Co. die Punkte nicht einfach kampflos in einen Briefumschlag stecken. Seine Vorfreude auf ein hochklassiges, interessantes Wiedersehen nach dem 61:77 im Hinspiel hatte Baumgartner bereits unter der Woche deutlich gemacht.

„Wir haben viel aus dem Hinspiel gelernt und uns besser auf sie eingestellt“, wurde der Interimscoach mit seinen TSV-Mitspielern schnell für die letzten Reisekilometer in dieser Spielzeit entlohnt. „Das war ein super geiles Spiel, hat richtig Spaß gemacht!“

Vom Tipoff weg hatten sich die Bärenstädter vorgenommen, sehr physisch, Mann gegen Mann und teilweise über das gesamte Spielfeld hinweg zu verteidigen. Denn, so die spieltaktische Überlegung von Lieb und Baumgartner, mit einer möglichst frühen Aufnahme ihrer Gegenspieler, hätten die individuell überlegenen, aber eben nicht eingespielten Straubinger wiederum größere Probleme, ihr Kombinationsspiel aufzuziehen.

War schon ein bisschen befriedigend zu sehen, wie sauer die DJK-Spieler zwischendurch waren und ihre Linie verloren haben.

„Die trainieren ja so gut wie nie zusammen und haben sich auch nur wegen ihrer individuellen Klasse im Spiel gehalten“, sei der Grafinger Matchplan laut Baumgärtner voll aufgegangen.

Führte das Heimteam nach dem ersten Viertel denkbar knapp mit 24:23, lagen die Gäste im zweiten Spielabschnitt, dank ihrer „intensiven Defense“, zur Halbzeit sogar mit 46:42 in Front. Leo Baumgartner musste zugeben: „Es war schon ein bisschen befriedigend zu sehen, wie sauer die DJK-Spieler zwischendurch waren und ihre Linie verloren haben. Denen hat dieses Spiel nicht so viel Spaß gemacht.“

Nur ließ sich letztlich eben auch für den 16-Punkte-Werfer der Grafinger nicht bestreiten, dass das DJK-Ensemble selbst mit schwachem Defensivverhalten nichts in dieser Liga verloren hat. Wenngleich die Ausbeute von Straubings Top-Werfer Martin Rosario diese von Grafings Andre Bickley mit 31 Zählern lediglich egalisieren konnte. Mit 27 Punkten war Grafings Dominik Zinner knapp dahinter drittbester Scorer in einer Partie, die sich nach der letzten Drittelpause (70:68) ihr Herzschlagfinale redlich verdient hatte.

Erneut konnten die Bärenstädter einen Führungswechsel erzwingen, abermals kämpfte sich der Landesliga-Aufsteiger zurück. Wenige Sekunden vor der Schlusssirene lag Grafing drei Punkte zurück, hätte nach Baumgartners Ansicht jedoch nochmals den Ball bekommen sollen. Der Unparteiische wertete die Situation anders, sodass Straubing zum finalen 91:86-Heimsieg verwandeln konnte und damit zur neuen Spielzeit eine Etage höher eine weiße Weste vorzeigen wird.

Nichtsdestotrotz feierten die Grafinger Baskets einen hochklassigen Abschluss für eine erfolgreiche Spielzeit, die man als Vizemeister punktgleich mit Burghausen abschloss. Eventuell trete man im Mai noch bei einem Freundschaftsturnier an, warf Leo Baumgartner bereits einen erwartungsvollen Blick auf die Saisonvorbereitung im Sommer. Die Premieren-Erfahrung als Spielertrainer in Straubing habe ihn aber auch eines gelehrt: „Ich bin froh, dass ich‘s nicht mehr machen muss! Ich kann mich nur auf eine Sache konzentrieren.“

TSV Grafing: Oliver Marcus Achatz (2), Maximilian Bamberger, Leo Baumgartner (16), Andre Bickley (31), Bojan Dimitrov (2), Raphael Kursawe, David Meis (8), Dominik Zinner (27).