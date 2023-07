Bezirksfinale Merkur CUP: „Spaß haben und genießen“

Nicht einmal die grüne Ebersberger Doppelgrätsche konnte den torhungrigen SV Heimstetten (rot) aufhalten. © Sven Leifer

Ausrichter TSV Ebersberg verpasst Finaleinzug im Waldstadion, unbesiegter Turniersieger ASV Dachau und FC Puchheim ziehen ins große Merkur CUP Finalturnier in Unterhaching ein.

Ebersberg – Am ASV Dachau war kein Vorbeikommen: Beim Bezirksfinale des Merkur CUP holten sie am Samstag im Waldsportpark in Ebersberg ohne Punktverlust den Turniersieg. Der U11-Nachwuchs des TSV Ebersberg landete auf dem fünften Platz.

In 29 Auflagen des Merkur CUP gab es eigentlich nur eine ganz große Überraschung. Und die spielte sich zufälligerweise genau da ab, wo am Samstag die beiden Tickets für das große CUP-Finale am 14. Juli in Unterhaching vergeben wurden. Vor acht Jahren richtete der TSV Ebersberg auch schon ein Bezirksfinale im Waldsportpark aus. Zu Gast: Die SpVgg Unterhaching, der TSV 1860 München und Rekordmeister FC Bayern.

CUP-Organisator Uwe Vaders war natürlich live dabei und erinnert sich noch genau: „Niemand konnte es glauben, dass es keiner der drei Clubs ins Finale geschafft hat.“ Im Endspiel standen sich damals der FC Fürstenfeldbruck und der spätere Turniersieger FC Ismaning gegenüber.

Am vergangenen Samstag war zwar kein Profi-Nachwuchs im Teilnehmerfeld, eine Überraschung gab es trotzdem. Die meisten anwesenden Trainer favorisierten vor Turnierbeginn den SV Heimstetten. Mit einem 10:0-Auftaktsieg gegen den FC Erding bestätigten sie diese Einschätzung. Auch der gastgebende TSV Ebersberg musste sich geschlagen geben (0:5). Dass es für den SVH am Ende nur für den dritten Platz reichte, verwunderte Eber-Coach Matze Erhard.

Sein Team landete nach zwei Niederlagen gegen den TSV Milbertshofen (1:4) und dem SV Heimstetten, sowie dem 2:1-Sieg gegen den FC Erding auf dem dritten Gruppenplatz. Hochspannend war das Platzierungsspiel um Platz 5 gegen den TSV Au. Zuerst verletzte sich TSV-Schlussmann Benedikt Miedl, konnte letztendlich aber weiterspielen. Mit einem 1:1-Remis – Noa Bosnjakovic traf für die Eber – ging es ins Achtmeterschießen.

Der überragende Eber-Torwart entschied das Spiel mit zwei Glanzparaden (5:4). Bereits im Kreisfinale hatte Miedl im Halbfinal-Achtmeterschießen gegen den SC Baldham-Vaterstetten dreimal pariert und sein Team damit ins Finale gebracht. „Wie erwartet waren der TSV Milbertshofen und der SV Heimstetten stärker als wir“, zog Coach Erhard ein Fazit.

Das änderte für ihn aber nichts am erfolgreichen Turnierabschneiden seiner Mannschaft: „Wir wollten Spaß haben und das Bezirksfinale genießen.“ Und die Gesichter seiner Spieler bei der Siegerehrung ließen keinen Zweifel daran, dass beides gelungen war. Der ESB Fairnesspreis ging an den TSV Au, der einen Trikotsatz von Uhlsport, Medaillen, T-Shirts und einen Pokal erhielt. Neben Turniersieger Dachau darf auch Finalist FC Puchheim in zwei Wochen beim großen Merkur CUP-Finale in Unterhaching antreten.

TSV Ebersberg: Benedikt Miedl, Valentin Atzler, Maximilian stinauer, Felix Caplovic, Theresa Pfaller, Noa Bosnjakovic Niklas Hoek, Simon Schleicher, Jonas Hoek, Benjamin Kaovljevic, Leon Steinhögl.