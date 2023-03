SK Markt Schwaben: Spielersuche unter den Zuschauern

Ein paar Stühle und Tische wären im „Burgzimmer“ des Markt Schwabener Unterbräus schon noch frei gewesen, obwohl die Teilnehmerliste überfüllt war. © verein

DWZ-Pokalturnier für SK Markt Schwaben wieder „ein großer Erfolg“.

Markt Schwaben – Mehr als 100 Teilnehmer kann man in Markt Schwaben nicht an die Bretter bekommen. Es gibt einfach nicht mehr Tische. Die Teilnehmerliste des 6. Markt Schwabener DWZ-Pokalturniers füllte sich nach der Ausschreibung so rasend schnell, dass das Denksport-Event lange vor Meldeschluss ausgebucht war.

60 Amateure in 15 Gruppen zu je vier Spielern und zusätzlich 46 Teilnehmer in den Altersgruppen U8, U10 und U12 waren letztlich gemeldet, konnten allerdings aus unterschiedlichen Gründen nicht alle erscheinen. Zunächst waren nur zwölf Amateurgruppen komplett, ehe sich unter den Zuschauern noch ein vierter Spieler für die 13. Gruppe finden ließ.

Dennoch bedauerte Elke Kast, 2. Vorstand vom Ausrichter SK Markt Schwaben: „Es ist wirklich schade, dass zwei Pokale nicht ausgespielt werden konnten und Schachspieler, die noch auf der Warteliste standen, im wahrsten Sinne nicht zum Zuge kamen.“ Die DWZ-Pokalturniere ermöglicht es Kindern, Jugendlichen, Einsteigern und Amateuren gegen ungefähr gleichstarke Gegner hochwertige Partien zu spielen und erste Erfahrung mit Schachturnieren zu sammeln.

Viele Spieler erreichen so ihre erste DWZ-Wertung (Deutsche Wertungszahl), die eine Maßzahl der Spielstärke des Spielers darstellt. Damit verbunden ist der Eintrag in die Rangliste des Deutschen Schachbundes. Die Teilnehmer waren zum Teil von weit her nach Markt Schwaben angereist, ein Spieler war bereits um 2:37 Uhr morgens im Zug abgefahren. „Das Turnier war wieder für alle ein großer Erfolg. Für das nächste Jahr ist eine siebte Auflage der Veranstaltung geplant“, verrät Elke Kast.

Für den Schachklub Markt Schwaben mit derzeit 38 aktiven Mitgliedern (davon 20 Kinder und Jugendliche) sei so eine Veranstaltung mit letztlich 90 anwesenden Teilnehmern „schon eine große Herausforderung. So ein Event wäre ohne vielfache Unterstützung nicht möglich.“ Ihre wertvolle Hilfe boten wieder die Schachfreunde Suhel Abdalla und Matthias Schmitt vom SC Grasbrunn-Vaterstetten an. bj/ez

Alle Ergebnisse und weitere Infos zur DWZ-Pokalserie finden Sie online unter www.dwz-pokalturniere.de