Inklusionsturnen: Spielspaß ohne Grenzen in Markt Schwaben

Von: Helena Grillenberger

Rutschen, rollen, springen: Gemeinsam mit den ehrenamtlichen Helferinnen Alexandra (li.), Lisa (daneben) und Babsi (r.) turnen Caro (auf der Matte li.) und Antonia (großes Bild) auf der Weichbodenmatten-Rutsche. © J.Dziemballa

TV Markt Schwaben: Beim Inklusionsturnen mit Trainerin Ingrid Geigl wird der Fantasie freier Lauf gelassen.

Markt Schwaben – Josef klettert auf den Barren, über dem eine Weichbodenmatte liegt. Direkt vor ihm ist eines der Mädchen die improvisierte Rutschbahn runtergerollt. Der Bub versucht es mit einem Sprung. Er landet auf der Matte, doch er hat noch zu viel Schwung und stürzt vorwärts zu Boden: Sofort sind alle in Alarmbereitschaft, sein Vater springt von der Bank auf, um ihm zu helfen. Doch der Bub steht bereits wieder und lacht, glücklich über seinen Sprung.

In der Turnhalle der Mittelschule in Markt Schwaben herrscht kontrolliertes Chaos – und pure Lebensfreude. Eine Stunde lang turnen hier jeden Donnerstag zwischen 17.30 und 18.30 Uhr die Mitglieder der Inklusionsturngruppe des TV Markt Schwaben. Der Ablauf während der Turnstunde ist dabei nicht in Stein gemeißelt: Die Teilnehmer dürfen ihre eigenen Ideen einbringen, jede Stunde beginnt mit einem gemeinsamen Aufwärmspiel. Danach geht es weiter mit Gymnastik, verschiedenen Ballspielen oder einem Parcours mit Stationen, beispielsweise an den Ringen, auf dem Trampolin oder an der Sprossenwand. Vor allem soll den Teilnehmern Spaß an Bewegung vermittelt werden.

„Hier geht es einfach darum, Spaß zu haben.“

Seit 2017 gibt es das Angebot des Inklusionsturnens in Markt Schwaben. Im Schnitt zählt die Gruppe etwa acht Trainingsgäste. Ein paar mehr wären schön, meint Ingrid Geigl, Trainerin der Gruppe, weil sich dann ganz andere Möglichkeiten für gemeinsame Spiele bieten würden. Ob mit oder ohne Behinderung, jeder ist willkommen.

Während die anderen Kinder bei der Rutschbahn bleiben, um zu rollen, zu rutschen, zu kugeln, hat Josef nun Gefallen am Springen gefunden. Er macht sich auf den Weg zum Trampolin. Fünf, sechs Mal springt er auf und ab, dann steigt er wieder vom Gerät herunter, ohne den abschließenden Sprung auf die Weichbodenmatte.

„Hier geht es einfach darum, Spaß zu haben“, erklärt Geigl (58). Ohne Druck darf hier geturnt werden, einfach, um gemeinsam Sport zu machen und gemeinsam Zeit zu verbringen. Wer keine Lust zum Turnen hat, darf sich auch anders beschäftigen. Eine der Teilnehmerinnen genießt es, jede Woche einfach nur in der großen Halle herum zu laufen: „Sie fühlt sich einfach so wohl dabei und lacht über das ganze Gesicht, das ist so schön“, sagt Geigl ergriffen. Und wer sich gar nicht bewegen mag – oder einfach eine Pause braucht – der sitzt eben am Rand und schaut zu, das ist auch in Ordnung.

Nur zwei Kinder ohne Behinderung sind derzeit in der Gruppe. Bedauerlich, findet Geigl. Aber viele haben einfach zu große Berührungsängste, erklärt sie. „Die kommen einmal und dann nie wieder.“ Eine Mitgliedschaft kostet im Jahr 30 Euro, wenn man einen Behindertenausweis hat. Menschen ohne Behinderung zahlen insgesamt 78 Euro jährlich. Und es gibt keine Behinderung, die eine Teilnahme ausschließen würde. Auch das Alter spielt keine Rolle. Momentan sind die Teilnehmer zwischen sechs und 35 Jahre alt, aber jeder ist den Turnern des TVMS willkommen.

Ob mit oder ohne Behinderung: Beim Inklusionsturnen in Markt Schwaben ist jeder willkommen

Auch aktiv ist die Trainerin auf der Suche nach neuen Mitgliedern, hat beispielsweise in Zinneberg Werbung für ihre Turngruppe gemacht. „Aber das ist vielen vielleicht auch einfach zu anstrengend“, vermutet sie. Der Weg bis nach Markt Schwaben und das um halb sechs abends.

Nach einer Stunde ausgiebigem Beturnen aller vier Stationen geht es ans gemeinsame Aufräumen. Jeder wie er kann und alle schauen aufeinander. So schiebt die kleine Antonia den großen Mattenwagen, dabei hat sie Josef fest im Blick, um ihn nicht über den Haufen zu fahren. Caro wuchtet die Kisten vom Trampolin zurück in den Geräteraum und dann kommt das Schluss-Highlight: Mattenrutschen bis zum Ende der Stunde.

Caro, Antonia und Josef nehmen sich an den Händen und laufen gemeinsam auf die Weichbodenmatte in der Mitte der Halle zu. Ein Sprung, eine rutschende Matte und Kinderlachen. Und auch ein neues Spiel zeigt Trainerin Geigl ihren Schützlingen noch zum Schluss: Die Matte erst aufstellen und sich dann mit ihr umfallen lassen. Etwas skeptisch stehen die Kinder der Sache zunächst noch gegenüber, erst lässt sich keines von ihnen mit umfallen. Als dann aber Antonia umfällt und laut lacht, verlieren auch die anderen ihre Scheu. Drei, vier Mal werfen sie sich auf die schwere Matte.

Hätte Geigl die Gruppe nicht übernommen, wäre das Inklusionsturnen zum Ende des Jahres hin ausgelaufen. „Aber es gefällt mir so gut“, sagt die Trainerin. „Die haben einfach alle so Spaß.“

