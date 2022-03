Handball: Anzing reist zum Spitzenspiel in Schieflage

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Vorwärtsdrang: Auf Nikolaus Hawranek und die Anzinger Löwen wartet das Topspiel. © Foto: Stefan Rossmann

Wenn der SV Anzing am Samstag um 19.30 Uhr bei der SG Regensburg antritt, ist dies das absolute Spitzenspiel der Handball-Bayernliga Süd-Ost. Allein die Ausgangslage auf beiden Seiten ist alles andere als spitzenmäßig.

Anzing - So zitieren die Oberpfälzer auf ihrer Webseite Trainer Kai-Uwe Pekrul mit den Worten: „Bis auf Torhüter Lars Göbel haben wir keinen Spieler, der im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Die meisten sind entweder angeschlagen oder durch eine überstandene Corona-Infektion geschwächt.“

Auf diese Aussage reagiert Löwen-Trainer Hubert Müller mit Erstaunen. Ihm zufolge hatte der SVA aufgrund von Personalsorgen bei Regensburg angefragt, ob das Spiel auf Ende April verlegt werden könne. Der Gegner habe dies aber abgelehnt, berichtet Müller. „Das ist schon verwunderlich, wenn doch bei denen alle nicht fit sind.“ So jedoch muss der unbesiegte Spitzenreiter am Samstag bei seinem ärgsten Verfolger antreten – wobei noch ungewiss ist, wer bei den Löwen auflaufen kann.

Sicher fehlen werden laut Müller der verletzte Sebastian Erber und Kreshnik Krasniqi, der aus privaten Gründen verhindert ist. Dazu fällt Rückraummann Jonathan Limbrunner coronabedingt aus. Ein Fragezeichen steht noch hinter seinem Zwillingsbruder Marinus Limbrunner sowie den ebenfalls angeschlagenen Willi Bobach und Sebastian Felber. Inwieweit sie spielen können, werde sich erst kurzfristig entscheiden, sagt Müller, der das Team zusammen mit Kay Hoffmann betreut.

Ihren Löwen ist nach dem jüngsten Erfolg gegen Cham die Teilnahme an den Playoffs zwar kaum mehr zu nehmen. Jedoch kommt der Partie in Regensburg dennoch große Bedeutung zu. Schließlich werden die Resultate gegen die anderen Playoff-Teilnehmer der eigenen Staffel in die Aufstiegsrunde mitgenommen. Und Stand jetzt sieht es so aus, als ob auch Regensburg den Sprung unter die besten Drei schaffen wird.

Im Hinspiel holten die Löwen daheim einen umkämpften 21:18-Sieg. Allerdings wird die Personallage diesmal bei beiden Klubs eine andere sein. Oder wie es Müller ausdrückt: „Die Pandemie macht die Sache zu einem Glücksspiel.“

PATRIK STÄBLER