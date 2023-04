Harmonie bei Poings Sportkeglern: Viel Beifall und Verstärkung

SKK-Vorstandsikone Erwin Zimmermann und seine Nachfolgerin Nadine Boksic harmonieren gut. Foto: kn © kn

Die Jahreshauptversammlung des SKK 98 Poing verlief reibungslos und war nach einer knappen Stunde beendet. Vorstand Nadine Boksic konnte zahlreiche Mitglieder, aber auch einige Neuzugänge begrüßen und war voll des Lobes für die Arbeit ihrer Vorstandskollegen sowie die Zusammenarbeit mit dem KC Poing und der Gemeinde.

Poing – „Das erste Jahr als Vorstand hat Nadine gut gemeistert“, befand ihr langjähriger Amtsvorgänger Erwin Zimmermann, der die Arbeit seiner Nachfolgerin mit viel Lob bedachte.

Viel Beifall brandete auf, als Boksic bekannt gab, dass nicht nur die anwesenden Neumitglieder die Poinger Sportkeglerinnen nächste Saison verstärken, sondern auch Sylvia Eberhard wieder zum SKK 98 zurückkehrt. Sportwartin Melanie Walz erläuterte in diesem Zusammenhang noch mal die Gründe für den freiwilligen Rückzug der ersten Mannschaft aus der 1. Bundesliga. So sei in der 2. Bundesliga der Einbau jüngerer Spielerinnen und ein Neuaufbau leichter.

Natürlich stand der Gewinn des NBC-Pokals als Vertreter Deutschlands in Cluj und die Erfolge in der Champions-League und im DKBC-Pokal im Mittelpunkt der Saisonrückblicke. Auch in der Jugend konnte Melanie Walz erfreuliche Zuwachszahlen vermelden und darüber berichten, dass in der neuen Saison weitere Jugendliche im Erwachsenenspielbetrieb zum Einsatz kommen werden. Trotz dreier Abgänge werde man im Herbst eine weitere reine Frauenmannschaft und eine reine Herrenmannschaft anmelden können.

Kassenwartin Manuela Urban legte einen sehr ordentlichen Kassenbericht vor und übergab damit ihr Amt an Celine Raphael. Nach der einstimmigen Entlastung der Vorstandschaft und dem Ende des offiziellen Teils stand die Feier zum 25-jährigen Vereinsbestehen am 6. Mai im Fokus der Gesprächsrunden. ez/bj