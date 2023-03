Stelldichein der Besten mit frischem Schwung und viel Routine

43. Sportlerehrung des Landkreises Ebersberg

Nach einer intensiven Vorbereitung der 43. Sportlerehrung des Landkreises war binnen 75 Minuten der Vorhang wieder gefallen. Für die Kreisvorsitzende des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV), Ingrid Golanski, Zeit zum Durchschnaufen.

VON OLAF HEID

Ebersberg – Es sei „schön und ziemlich entspannt abgelaufen. Vieles ist halt Routine“, freute sie sich und verteilte zugleich ein dickes Lob an alle Helfer, die den Abend im Alten Speicher zu einem Erfolg werden ließen.

Vor allem die Faschingsbären des TSV Grafing begeisterten. „Das ist Sport“, betonte Golanski. Denn seit 2012 sind die Tanzsportler im Verein und damit auch im BLSV offiziell notiert. Sie sorgten mit ihrem fetzigen, „sehr schwungvollen Auftritt“ am Ende für einen schönen Übergang, bevor weitere Köstlichkeiten (von Food Artists Eventservice aus Zorneding) serviert wurden.

„Wir haben ja sogar kurzfristig den Zeitplan umgeschmissen und alle Ehrungen ohne Pause durchgezogen“, erläuterte Golanski, die sich freute, dass viele der über 250 Gäste auch nach dem Ende des offiziellen Teils sitzen geblieben sind. „Mein Dankeschön geht an den Landrat und die Organisatoren vom Landratsamt. Der Landkreis hat sich in Unkosten geschmissen“, sagte die BLSV-Kreis-Chefin, die etliche positive Rückmeldungen aus Reihen der Gäste erhielt. Viele seien zum Abschied extra zu ihr gekommen und hätten sich für den gelungen Abend bedankt, „dass es so schön war“.

Auch die junge Leichtathletin, die ihr beim Vorlesen der Namen auf der Bühne durchrutschte, habe relaxt reagiert. Dass die Sache mit Maresa Hense passiert sei, habe sie „sehr geärgert“, so Golanski. „Das Mädel ist eine ganz Nette“ und sei ein Beispiel dafür, dass der aktuelle Sport den des Vorjahres schon wieder überholt habe. In 2022 holte die 17-Jährige von der LG Sempt unter anderem im Mehrkampf beim Europäischen Olympischen Jugendfestival (EYOF) eine Bronzemedaille, vor kurzem wurde sie in der U18-Jugend Deutsche Fünfkampf-Hallenmeisterin.

+ Führte zügig durch den Ehrungsmarathon: die BLSV-Kreisvorsitzende Ingrid Golanski, beobachtet von Landrat Robert Niedergesäß, der über 200 Medaillen und Urkunden überreichte. © Foto: Olaf Heid

