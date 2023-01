Sportschützen: ZSG Forstinning sorgt in Gauoberliga für mehr Spannung

Für die Luftpistolen-Schützen steht am Donnerstag, 26. Januar, die achte Runde der Gauwettkämpfe an.

„Einmal kurz nicht aufgepasst . . .“ Diesen Ausspruch kennt man schon, ist aber den Edelweißschützen aus Kirchseeon zuletzt in der Luftpistolen-Gauboberliga trotzdem zum Verhängnis geworden.

Landkreis – Wobei es den „Waldbahnern“ bestimmt nicht an Zielgenauigkeit und Konzentration gemangelt haben dürfte: Gegen den Tabellendritten aus Forstinning hieß es nach knappem Verlauf schon eher unglücklich 1419:1416 für die Gastgeber, die damit nach Punkten zum Spitzenduo aufgerückt sind.

Beim Tabellenzweiten Tulling war man über den ZSG-Erfolg bestimmt nicht traurig, denn nach dem eigenen 1397:1381-Sieg bei der SG Hohenlinden kann auf dem Weg zum Bezirksligaqualifikationsplatz jetzt wieder alles passieren. Auch Parsdorfs Zweite könnte als aktuell Vierter noch ein Wörtchen bei der Titelvergabe mitreden. Das beste Mannschaftsresultat der siebten Runde schafften die Edelweißschützen gegen überforderte Burgschützen aus Elkofen (1420:1316) zumindest. Alexander Bechtold (Edelweiß/363) war knapp vor Uli Huber (Forstinning/361) Tagessieger im Einzel.

Trotz besten Ringschnitts ist für die Poinger Reserve die Tabellenführung in der Gauliga 1 erst einmal Geschichte. Verantwortlich dafür zeichnet das Edelweiß-Quartett aus Zorneding, dass gegen den Ex-Spitzenreiter (1372) saubere 1415 Ringe aufwartete. Zoran Nedimovic (366) ist mit seiner Mannschaft nun bis auf zwei Punkte dran – der Gauoberligaaufstieg ist nach wie vor möglich.

Dann müsste Zorneding jedoch noch an den Adlern aus Kirchseeon vorbei, die zu Gast bei Ingelsbergs Reserve (1355) mal richtig einen raushauten: Die 1426 Ringe der Adlerschützen hatten Bezirksligaqualität, Stefan Marxen trug mit seinem Einzelresultat (366) dazu bei. Nach dem 1351 zu 1364 Auswärtssieg bei Hubertus Eglharting sollte die FSG Markt Schwaben das Abstiegsgespenst endgültig abgeschüttelt haben.

Die Dianaschützen aus Lorenzenberg haben den Titel in der Gauliga 2 so gut wie im Sack. Dafür sorgte neben dem eigenen 1411:1359-Sieg bei Edelweiß Kirchseeon II auch der Patzer der ersatzgeschwächten Glonner Reserve (1340:1357 bei Sebastiani Ebersberg). Aus den vier Punkten Vorsprung auf Glonn II sollen sechs werden, wenn es nach Gusti Spötzl (zuletzt 374 Ringe) geht. Auch im direkten Vergleich heute Abend haben die Dianaschützen den Vorteil, dass der FSG -Leistungsträger Rudi Kagermeier wegen Rückenproblemen nicht antreten wird.

Der überraschende Sieg der Kreisstädter dürfte auch bei den Moosacher Schützen nicht besonders gut angekommen sein, denn die vier Aktiven von der Königseiche haben im Abstiegskampf nun eine deutlich schlechtere Ausgangsposition als zuvor. Dabei fehlte es gegen die Adlerhorstschützen aus Oberelkofen gar nicht so weit, ein 1369:1384 wurde aus diesem Vergleich gemeldet.

Mit dem Freilos bedacht, musste die Gspraiter Reserve tatenlos zusehen, wie sich die SG Ottersberg in der A-Klasse 1 zwei Punkte Vorsprung aufs Konto gutschreiben ließ. Möglich machte das ein sehr gutes 1401:1306 über Hohenlinden II. Thomas Obermaier beteiligte sich mit 358 Ringen am SGO-Erfolg. Grafing II setzte sich gegen die Eglhartinger Reserve mit 1339:1307 durch und dürfte nun wohl nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben.

Sehr gut gezielt wurde am vergangenen Donnerstag in Berganger: Die Tullinger Reserve reiste als Tabellenführer der A-Klasse 2 an und verteidigte die Spitzenposition mit einem hohen 1362:1338-Sieg. Dabei schossen die Gäste 30 Ringe über dem eigenen Saisonschnitt, die Hausherren beinahe 20. Korbinian Schärfl (Berganger/359) ließ sich zumindest die Spitze der Einzelwertung nicht nehmen. Auch Frohsinn Egmating zeigte sich in bester Verfassung, mit 1338 Ringen wurde das Schlusslicht Lorenzenberg II trotz guter 1297 Ringe punktlos auf den Heimweg geschickt. Der SG Bruckhof reichten in Runde sieben bereits 1292 Ringe zum Punktgewinn, denn dem Gegner Glonn III fehlten im Vergleich zur Vorwoche unterm Strich mehr als 60 Ringe. Die FSG-Dritte kam so nicht über 1262 Zähler hinaus.

Vorgelegt hat die Hohenlindener Reserve in der B-Klasse 1. Ein 1237:1223-Auswärtssieg über Adler Kirchseeon II setzt Grafings Dritte nun unter Zugzwang. Die „ganz kleinen Bären“ hatten diesmal das Freilos, halten aber noch immer den besten Ringschnitt der Gruppe. Ingelsberg III bezwang im Kellerduell die in dieser Saison neu gestartete Eglhartinger Dritte mit 1187:1177 Ringen. Leonhard Germeier (Ingolt) war mit seinen 328 Zählern nicht einzuholen.