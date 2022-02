Gau-Nachwuchs überzeugt mit Talent und eisernem Willen

Teilen

Mit Bestleistung in den Bayernkader: Franzi Hollmann. © Gau Ebersberg

Die jungen Sportschützen aus dem Gau Ebersberg haben beim Qualifikationsschießen überzeugt. Franziska erreichte auf Anhieb den Bayernkader, Yannick Fuchs zählt nun zum Bezirkskader.

Landkreis – Erstmals nach 2019 veranstaltete der Bayerische Schützenbund wieder eine Sichtung für den Bayernkader in der Schülerklasse Luftgewehr 3-Stellung. Insgesamt traten die 30 besten Schülerinnen und Schüler in zwei Durchgängen an. Vom Sportschützengau Ebersberg waren der zwölfjährige Yannick Fuchs (FSG Glonn) und die 13-jährige Franziska Hollmann aus Hohenlinden eingeladen. Die besten Zehn qualifizierten sich direkt für den Bayernkader. Zudem lief die Qualifikation für den Bezirkskader Oberbayern. Dementsprechend nervös waren alle Teilnehmer. Zumal es für die meisten der erste richtige Wettkampf nach zweijähriger Corona-Pause war.

Franziska Hollmann war erst zur Gaumeisterschaft in der Disziplin 3-Stellung eingestiegen und hatte erst vier Trainingseinheiten vor der Sichtung absolviert. Darum war ihre Leistung um so höher einzustufen. Im ersten Durchgang schoss sie kniend 93, liegend 98 und stehend 91 Ringe und steigerte ihre Bestleistung um zwölf Zähler auf 282 Ringe.

Sportschützin erst seit kurzem beim Dreistellungs-Wettbewerb

Yannick Fuchs ging gesundheitlich angeschlagen in den Wettkampf. Nach 97 Ringen im knienden Anschlag hatte er mit Kreislaufproblemen zu kämpfen, kam liegend noch auf 93 Ringe, musste aber den stehenden Anschlag unterbrechen. Nach einer Pause beendete er mit „nur“ 87 Zählern seinen Wettkampf. „Für diesen Kampfeswillen muss man ihn bewundern“, zollte ihm Gausportleiter Walter Hartl Respekt.

Im zweiten Durchgang steigerte sich Hollmann auf 94 Ringe im knienden Anschlag und legte dann einen hervorragenden Liegend-Anschlag hin. Nach neun Zehnern in Serie schoss sie eine 9,8 und kam auf 99 Ringe. Zum Abschluss ließ sie stehend 90 Zähler folgen. Das machte 283 Ringe – wiederum eine persönliche Steigerung.

Nach einem Spaziergang, Essen und Trinken ging es Yannick Fuchs besser und er konnte sein Talent unter Beweis stellen. Kniend 94, liegend 93 und vor allem im stehenden Anschlag mit 95 Ringen konnte er glänzen und kam auf 282 Ringe.

Sportschütze Yannick Fuchs fehlen zwei Ringe zum Bayernkader

Kämpfte sich durch die Qualifikation: Yannick Fuchs. © Gau Ebersberg

Nun begann die vierte Disziplin: das Warten auf das Endklassement. Der Jubel war groß, als bekannt wurde, dass Franzi Hollmann als Neuntbeste direkt den Sprung in den Bayernkader geschafft hatte. Und auch Yannick Fuchs durfte sich freuen. Zwar fehlten ihm zwei Ringe zur Aufnahme in den Bayernkader, aber als drittbester Junge schaffte er es locker in den Bezirkskader. Romy Winkler (Pobenhausen), die für die Forstschützen zusammen mit dem Glonner und der Hohenlindenerin bei Meisterschaften antritt, schaffte ebenfalls den Sprung in den Bayernkader. ez