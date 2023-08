Standards sind VfB-Trumpf gegen Spitzenreiter

Auf allen Ebenen bearbeitet: Die eingesprungene Zupfer-Zange von (rot) Luka Radulovic gegen Leon Sommer stand stellvertretend für den VfB-Kampfgeist, den man Klassenprimus Grünwald erfolgreich entgegensetzte. © sven leifer

Ein leidenschaftlicher Auftritt des Fußball-Landesligisten VfB Forstinning beendet die famose Siegesserie des TSV Grünwald. Das rasante Spitzenspiel endet mit einem 2:2-Remis.

Forstinning – Die Begegnung zwischen dem Tabellenführer TSV Grünwald und dem VfB Forstinning verdiente sich die Bezeichnung Spitzenpartie zu Recht. In höchst unterhaltsamen 95 Minuten egalisierte der Gast dank seiner Standardstärke zweimal die Führung der Hausherren, erkämpfte sich leidenschaftlich einen Zähler beim 2:2-Remis und fügte den immer noch sehr souverän an der Tabellenspitze stehenden Grünwaldern den ersten Punktverlust zu.

„Ein absolut verdienter Punkt gegen den noch ungeschlagenen Tabellenführer“, jubelte auch VfB-Trainer Florian Hahn über den Coup. Mit sieben Siegen in den ersten sieben Saisonspielen mauserte sich der TSV in der frühen Saisonphase zu einem Aufstiegsaspiranten mit seinem technisch versierten Tempofußball. Dies zeigte sich auch gegen den zuletzt in Starkform agierenden VfB Forstinning, mit viel Offensivwucht setzte die Mannschaft von Trainer Rainer Elfinger den Gast unter Druck.

Zwei ruhende Bälle gehen den Gästetreffern voraus

Bei der Führung für die Heimelf unterlief Forstinnings Torhüter Marko Susac ein etwas schlampiger Fehlpass, den Grünwalds Torgarant David Halbich erlief und mit einem verzögerten Querpass auf den noch besser postierten Torschützen Severin Buchta veredelte (15.). Forstinning blieb aber stabil und glich bereits zwei Minuten später aus. Dimitar Kirchev zog einen Freistoß exakt und mit Zug in den Grünwalder Strafraum, Mohamad Awata verlängerte mit dem Hinterkopf und via Innenpfosten lag der Ball im Netz, 1:1.

Die Partie blieb weiter hochtourig, Halbich sorgte für Grünwalds erneute Führung. Mit einem schnellen Antritt und einem satten Abschluss aus 22 Metern überraschte der beste Ligatorschütze Susac und durfte über seinen zehnten Saisontreffer jubeln (24.).

Stadionkiosk schon zur Halbzeit ausverkauft

Praktisch mit dem Pausenpfiff folgte der abermalige Ausgleich und wieder betätigte sich Kirchev als überlegter Vorbereiter. Sein Eckball landete im Gegensatz zur Erwartungshaltung der Grünwalder Abwehr flach an der Strafraumkante, Paul Angermeier schloss ebenso genau in die rechte Ecke zum 2:2 ab. Einen „Kommunikationsfehler“ in der Abwehr monierte dabei Elfinger, vielleicht hatte sich Grünwald auch zu sehr auf die Verteidigung von Awata konzentriert.

Die zweite Halbzeit begann mit einem nun bereits ausverkauftem Stadionkiosk, allerdings fehlten bis auf einer Großchance für den TSV in der 77. Minute die Hochkaräter. „Wir waren heute nicht passgenau genug“, bemängelte Elfinger und ärgerte sich ein wenig über die nun gerissene Siegesserie seiner Grünwalder. arl