Weltcup-Erfolg für den RSV Steinhöring: 3. Platz in Frankfurt

Kunstrad

Von Helena Grillenberger schließen

Die 4er-Kunstrad-Fahrerinnen des RSV Steinhöring haben sich beim Worldcup in Frankfurt den dritten Platz gesichert.

Steinhöring – Mit der ersten von vier Runden starteten Deutschlands Radakrobaten in die heiße Phase des Sportjahres 2023, die mit der Hallenrad-WM bei der gemeinsamen UCI-Rad-WM aller Radsportarten in Glasgow (Schottland) enden wird.

Insgesamt 74 Sportler aus 16 Nationen traten in denfünf Kunstrad-Disziplinen in der Frankfurter Fabriksporthalle um Weltcup-Punkte an. Organisiert vom kleinen, nur 28 Mitglieder zählenden, Verein RV Höchst um den für Spanien fahrenden Daniel Andres Hecktor als Hauptorganisator.

Deutschland dominiert den Weltcup

Wie in den Vorjahren dominierte Deutschland diesen Weltcup (WC). Eng und damit spannend ging es im 4er Kunstrad her, denn alle vier angetretenen Mannschaften zeigten anspruchsvolle Programme.

Für die Weltmeisterinnen Tijem Karatas, Annika Rosenbach, Stella Rosenbach und Milena Schwarz vom RV Mainz-Ebersheim reichte es 228,89 Punkten für den Sieg. Sie vor dem Schweizer Quartett von Kunstrad Baar, das mit 226,05 Punkte vorgelegt hatte.

Platz Drei für Steinhöring

Die letztjährigen Worldcup-Siegerinnen Jasmin Haucke, Judith Kania, Hanna Kasper und Nicole Weichenhain (Steinhöring) kamen zwar sturzfrei durch, aber kleine Unsicherheiten führten zu Abzügen und 215,67 Punkten. Damit Rang 3 für die Sportlerinnen aus dem Landkreis.

„Für den Auftakt der Worldcup-Serie war es ein guter Start für unsere vier Frauen“, sagt Michaela Shweiger, 1. Vorsitzende des RSV Steinhöring. Gemeinsam mit Ramona Ressel (2. Vorsitzende) habe sie für den zweiten Worldcup am 27. Mai in Brückmühl schon einen ersten Vereinsausflug geplant: „Gemeinsam mit den Sportlern aus dem Schüler- und Jugendbereich feuern wir die Mannschaft an und hoffen, dass sie erneut gute Leistungen zeigen können.“ (ez/hgr)

