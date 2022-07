Erstmals in nationaler Rangklasse: Der Stolz des TC Steinhöring

Von: Olaf Heid

Auf den Aufstieg in die Regionalliga stoßen Steinhörings Tennisdamen 50 an (v.l.): Rosi Stein, Marion Schug, Antje Hörner, Lotte Windstetter und Margot Schnaitter blieben auch im letzten Spiel ungeschlagen und wurden erstmals Bayernliga-Meister. © stefan rossmann

Erstmals steigt mit den Steinhöringer Tennis Damen 50 ein Team in die höchste deutsche Spielklasse auf.

Steinhöring – Der Tennisclub Steinhöring hat eine extrem erfolgreiche Punktspielsaison absolviert und kann ein Novum feiern: Erstmals steigt eine Mannschaft in die höchste nationale Spielklasse auf. Dem Damen 50-Team ist die Meisterschaft in der Bayernliga Süd und damit der Sprung in die Regionalliga gelungen.

Am letzten Spieltag verteidigten die TCS-Ladys um Liselotte Windstetter ihre Spitzenposition mit 11:1 Punkten gegenüber Verfolger TC Piding (10:2). Auf der Steinhöringer Anlage besiegten sie Grün-Weiß Luitpoldpark München mit 6:0 Zählern. Windstetter (6:4, 6.2), Margot Schnaitter (6:0, 6:4), Marion Schug (6:4, 6:2) und Rosi Stein (6:2, 6:0) konnten nach den Einzeln bereits den Meistersekt köpfen. Schnaitter/Schug (6:2, 6:2) und Windstetter/Antje Hörner (6:1, 6:1) erhöhten souverän zum Endstand. Anschließend überreichte ihnen BTV-Spielleiterin Margret Brinkmann den Meisterpokal, danach wurde gefeiert.

Zusammenhalt als wichtigster Punkt

„Das war ein perfektes Jahr und einfach schön zu spielen“, schwärmte die Steinhöringer Kapitänin. Alle Spielerinnen seien gut drauf „und von der Leistungsstärke her gleich gewesen“, listete sie den großen Pluspunkt ihres Teams auf. „Das hat richtig Spaß gemacht.“ Neuzugang Margot Schnaitter, die von den Wasserburger Damen 40 nach Steinhöring gewechselt war, sei eine tolle Verstärkung. Dass man vorne mitspielen würde, sei nach dem ersten Spieltag und dem 3:3 gegen Piding absehbar gewesen. „Dass wir dann aber Erster werden, ist schon überraschend“, gestand sie stolz.

Doch Windstetter hob den Hauptgrund hervor, warum heuer der TCS im Seniorinnenlager so erfolgreich gewesen war: der Zusammenhalt aller drei Formationen. Denn sowohl die ebenfalls in der Bayernliga beheimateten Damen 60, die souverän auf Rang fünf (5:7 Punkte) den Klassenerhalt geschafft haben, als auch die Damen 65, die auf Anhieb in der Landesliga 2 ungeschlagen (11:1) den Meistertitel einspielten, hätten voll überzeugt.

Nur gemeinsam zum Ziel

„Wir haben uns vor der Saison mit 20 Spielerinnen zusammengesetzt und die Saison besprochen. Allen war klar, dass wir die Runde mit drei Teams nur gemeinsam schaffen, wenn wir uns gegenseitig, zum Beispiel bei Verletzungen, auch aushelfen. Und es haben alle mitgezogen“, lobte Windstetter, die Nummer eins der Damen 50 und 60. Weitere beeinflussende Faktoren: In den drei Altersklassen wird mit Vierer-Teams gespielt, dazu manchmal auch an verschiedenen Tagen – die Damen 65 beispielsweise immer mittwochs, also unter der Woche.

Solch eine Erfolgssaison ist natürlich schwer zu toppen. Wie es im Sommer 2023 weitergeht, darüber zerbrechen sich die Damen 50-Spielführerin und ihren Kolleginnen derzeit den Kopf. Denn ob die TCS-Ladys den Aufstieg in die Regionalliga wahrnehmen, sei „offen“, sieht Windstetter ein Problem. „Wir würden es schon machen, aber nächstes Jahr müssen wir zu sechst spielen, statt wie heuer zu viert. Jetzt suchen wir also händeringend nach Verstärkung, am besten mit Leistungsklasse 6 oder besser für ganz vorne.“ Dann würde dem Genuss der Eliteklasse nichts mehr im Weg stehen.

