Steinkirchener „Viecher“ stemmen sich ins Titelrennen

Gemeindesportfest

Von Wolfgang Herfort schließen

Steinkirchener Burschen-Gaudi beim Heuballenheben und TSV nach drittem Wettkampftag gleichauf mit Dianaschützen bei 42. Aßlinger Gemeindesportfest.

Aßling – Als Führende der Zwischenwertung gingen die Diana-Schützen aus dem dritten Wettkampftag des 42. Aßlinger Gemeindesportfestes (der heutige Freitag ist erstmals in der Geschichte des Turniers ohne Herausforderungen). Allerdings saßen dem Titelverteidiger am Mittwochabend die TSVler punktgleich im Nacken.

Und auch der Burschenverein Steinkirchen hatte es noch im Kreuz, Platz eins zu erreichen. Zumal sie „echt Viecher“ sind, wie Gemeindesportfest-Organisator Sepp Riesch beim Heuballenheben bewundernd feststellen musste. Während der Konkurrenz frühzeitig die Schweißtropfen auf der Stirn standen, machten die Burschen während des Hebens sogar noch Blödsinn und spekulierten, wer die Blamage abbekommen würde, als Erster auslassen zu müssen.

Rieschs Motivationsversuch, den drei Steinkirchnern ein Bier zu spendieren, wenn sie es schaffen würden, dass Anderl Ludl als Erster loslassen müsste, fruchtete allerdings nicht. Hinter dem haushohen Favoriten sorgten die Voglhäusler für eine faustdicke Überraschung. Deren Kapitän Andreas Wagner hatte mittags noch geklagt, dass er wegen Krankheit nur mehr über zwei Aktive verfüge. Nicht anzutreten kam aber nicht infrage, und die Ersatzleute schlugen sich prächtig, hoben den mehrere Hundert Kilogramm schweren Ballen länger als fünf Konkurrenzteams.

Freitag erstmalig ein Sportfest-Ruhetag

Beim Hufeisenwerfen hatten die Voglhäusler erneut Grund zum Jubeln: Sie wurden nicht wie befürchtet Letzter, sondern landeten punktgleich, aber mit der besseren Differenz vor dem BVE auf Rang sechs. Welche Ergebnisse und Veränderungen im Tableau der Donnerstag beim Boccia und Maßkrugschieben hervorbrachte, stand gestern bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Die Entscheidung, wer am Ende der 42. Auflage die Nase in der Gesamtwertung vorne hat, fällt am morgigen Samstag auf der Schulsportanlage. Beginn ist um 13.30 Uhr.

Gestartet wird diesmal nicht wie gewohnt mit dem Sägewettbewerb, sondern mit dem Biathlon, da die Anlage an diesem Tag noch anderweitig ab 14 Uhr benötigt wird. Die Biathlon-Teilnehmer sollen also, so die Bitte von Orga-Chef Sepp Riesch, pünktlich um 13.30 Uhr einsatzbereit sein. Es folgen anschließend die Disziplinen Sägen, Damen-Sägen, Schwammlauf, „Wundertüte“ und Elfmeterschießen. Zuschauer sind herzlich willkommen. WOLFGANG HERFORT

Ergebnisse Tag 3

Heuballenheben:

1. BV Steinkirchen (Joker) 15:46 Minuten; 2. Voglhäusler (11:15); 3. BVE / KLJB (11:06); 4. Georgsritter (8:56); 5. GTEV Aßling (8:39); 6. TSV Aßling (8:20); 7. Diana Lorenzenberg (4:42).

Hufeisen-Werfen:

1.TSV Aßling; 2. BV Steinkirchen; 3. Diana Lorenzenberg; 4. Georgsritter; 5. GTEV Aßling; 6. Voglhäusler; 7.BVE / KLJB.

Stand nach Wettkampftag 3:

1. Diana Lorenzenberg (J) 47

1. TSV Aßling (J) 47

3. BV Steinkirchen (J) 41

4. Georgsritter (J) 38

5. BVE / KljB (J) 36

5. Trachtenverein Aßling (J) 36

7. Voglhäusler 18