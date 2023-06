Dabeisein beim Steinsee-Triathlon und Teamgeist spüren

Von: Olaf Heid

Sicherungsposten und Straßensperren helfen mit, damit die Triathleten (hier Lokalmatador Simon Piwowarsky) sicher ans Ziel in Zorneding kommen. Foto: stefan Rossmann © stefan Rossmann

Den Andrang vergangener Veranstaltungen aus der Vor-Corona-Zeit wird man heuer bei der 36. Auflage des familiären Alpenvereinstriathlons der Sektion Zorneding sicherlich nicht erleben. So viel steht fest. Wenn am morgigen Samstag der Startschuss um 8.30 Uhr am Steinsee erfolgt, rechnen die Veranstalter mit um die 80 Teilnehmern, die sich ins Wasser stürzen werden.

VON OLAF HEID

Zorneding – „Wir werden sicher unter den angebotenen 150 Sportlern bleiben“, erklärt Elke Piwowarsky, die Zornedinger Vorsitzende, dass man noch weit vom ausgegebenen und noch nie erreichten Limit entfernt sei. Online hatten sich bis Donnerstagnachmittag 65 Teilnehmer angemeldet. „Wie bei anderen Triathlon-Veranstaltungen wird es verstärkt Nachmeldungen geben.“ Die Teilnehmerzahl des Vorjahres, als 70 Ausdauerfreunde mitmachten, werde man aber definitiv überbieten, so Piwowarsky. Gestern Abend erfolgte in der Geschäftsstelle des DAV die Ausgabe der Startnummern.

Ob als Einsteiger oder ambitionierter Ausdauersportler, ob in der Staffel oder als Triathlet in allen drei Disziplinen, mit Mountainbike oder Triathlonrad – beim DAV-Triathlon kann jeder Wettkampfluft schnuppern. „Dabei geht es vor allem um den Spaß am Sport, Teamgeist und das Dabeisein“, betont Detlef Rieger, Pressereferent der Zornedinger Sektion. Vereinsmitglieder können in der Renn- oder Tourenklasse starten. Willkommen sind auch Sportler, „die sich untereinander gerne aufteilen und eine Staffel bilden“.

Um 6 Uhr am Samstag können sich dann Spätentschlossene am Sportpark in Zorneding noch nachmelden (Mindestalter: 18 Jahre). Um 7.15 Uhr erfolgt die Abfahrt zum Familienbad Steinsee, um 7.45 Uhr findet dort die Wettkampfbesprechung statt. In der Wechselzone können zudem die restlichen Startnummern abgeholt werden.

Die erste Disziplin ist das Schwimmen vom Moosacher Bad zum Familienbad Steinsee. 600 Meter müssen im Wasser bewältigt werden, dann erfolgt der Umstieg aufs Rad (30 km), bevor der Lauf über 6 Kilometer in Richtung Ziel in Zorneding geht.

Wichtiger Hinweis des DAV: Die Radstrecke ist ein Rundkurs vom Steinsee über Oberpframmern und Zorneding, dabei wird „die Strecke zwischen Buch und Moosach, die EBE 12, für Autofahrer während des Rennens etwa zwischen 8.45 und 10 Uhr beidseitig gesperrt“. Zudem der Hinweis an Autofahrer, so Piwowarsky, „dass die Strecke zwischen Pframmern und dem Kreisel Zorneding von Radfahrern befahren wird“.

Ab 12 Uhr wird der Triathlon mit einem großen Sommerfest an der Huiberghütte in Zorneding (Wasserburger Landstr. 29) gefeiert. Dabei werden gegen 15 Uhr auch die Sieger und Teilnehmer mit Pokalen und Urkunden geehrt.