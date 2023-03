EHC Klostersee: Stolz aufs Erlebnis in Oberstdorf

Pirouetten glückten: Helena Dürr (EHC) lief im Allgäu auf Rang 16. © EHC/mk-sportphoto

EHC-Trio überzeugt bei Bayerischen Jugendmeisterschaften der Eiskunstläufer.

Grafing – Die bayerische Eiskunstlaufjugend traf sich in Oberstdorf um ihre Meister auszuloben. In der Kategorie Nachwuchs B U16 nahm ein Trio des EHC Klostersee teil.

Die Aufregung im Lager der Grafinger Teilnehmerinnen war groß. Eine Meisterschaft in Oberstdorf in der hell erleuchteten Halle 1 ist schon etwas Besonderes. Starke Konkurrenz war aus ganz Bayern angereist. EHC-Trainerin Steffi Ruttkies warnte schon davor, dass die Richter streng bewerten und vor allem die Pirouetten ganz besonders unter die Lupe nehmen würden.

Johanna Mentz startete in der Gruppe 1, Nachwuchs B, gleich in der ersten Einlaufgruppe. Bei der Generalprobe in Dorfen zwei Wochen zuvor erzielte sie ein gutes Ergebnis, sie war also gut vorbreitet. Eine Verletzung an der Hand zwei Tage vor dem Wettkampf ließ sie aber mit angezogener Handbremse laufen. Zwar lief Johanna ihre Kür zur Filmmusik Ratatouille fehlerfrei, die geplanten Level erreichte sie allerdings nicht, verlor dadurch wertvolle Punkte und reihte sich enttäuscht in ihrer Gruppe auf Rang 23 ein.

Ronja Hellmann und Helena Dürr starteten in der Gruppe 2. Letztere zeigte ihre neue Kür zur Musik „Playing with fire“ von Blackpink und „Artemis“ von Lindsey Stirling das erste Mal auf einer Meisterschaft. Die kombinierte Pirouette gelang ihr gut, ebenso der Lutz, sowie die Sprungkombination Lutz und Toeloop. Beim Doppelsalchow stürzte sie jedoch und kam auf Rang 16.

EHC-Teamkollegin Ronja Hellmann zeigte eine saubere Kür zur Musik „Lovely“ von Billie Eilish und „The Arena“ von Lindsey Stirling. Bei den Pirouetten büßte sie Punkte ein, dafür gelang der Grafingerin aber die Sprungkombination aus Lutz, Rittberger und Toeloop sowie der Axel gut. Die Preisrichter bewerteten ihren Lauf mit Platz 20.

Auch wenn die eine oder andere EHClerin vielleicht ein bisschen enttäuscht war ob ihrer Leistung, so ist eine Meisterschaft ein tolles Event. Das Trio war stolz und froh, dabei gewesen zu sein.ez