Jugendfußball: Streitpunkt Spielgemeinschaft

Teilen

Die A-Juniorenkicker aus Ebersberg und Steinhöring spielen weiterhin Bezirksoberliga und sind begehrt (hi., vl.): Co-Trainer Micha Jakob, Michael Fuchs, Muhammad Nyokan, Markus Redenböck, Maximilian Schlesinger, Viktor Golubenko, Philip Metternich, Benedikt Chirco, Jonas Häußler, Amon Müller, Julian Kramlinger, Trainer Georg Münch, (vo., v.l.) Ibra Dia, Frederic Jakob, Simon Stadler, Eryk Wozniak, Moritz Eglseder, Benedikt Redl, Kilian Asböck, Felix Hoppe, Jannes Strauß. Nicht auf dem Foto jedoch im Kader der A-Jugend: Jakob Fleidl, Maximilian Regler, Philipp Schmidt, Dustin Aristides, Ville Fleischer, Alexander Darras, Noah Theilig, Jakob Sanftl und Patrick Staerk. © Foto: verein

Jugendspieler sind die Zukunft eines Fußballvereins, insbesondere im Amateurbereich. Handelt es sich um eine Spielgemeinschaft zweier Vereine, kann gut und gerne ein Interessenkonflikt entstehen, so wie gerade zwischen dem TSV Ebersberg und dem TSV Steinhöring.

Ebersberg/Steinhöring –Die Erfolge der gemeinsamen A-Junioren (SG Ebersberg/Steinhöring), bestehend rund zur Hälfte aus dem jeweiligen Lager, wecken Begehrlichkeiten und sorgen für Unruhe hinter den Kulissen.

„Wir wissen, dass die Ebersberger bereits an unsere Nachwuchsspieler herangetreten sind“, sagt Petar Jokic, der Cheftrainer der ersten Mannschaft des TSV Steinhöring. „Dabei sollen diese Jungs bei uns doch die Zukunft prägen“, hofft Jokic dennoch auf eine Zusage der Steinhöringer Jugendlichen.

VON FLORIAN HENNIG

Manuel Markio, Spielertrainer der Ebersberger Reservemannschaft, offenbart andere Pläne: „Natürlich würden wir auch gerne die Steinhöringer an uns binden. Da müssen wir in erster Linie auf uns schauen.“

Unter der Leitung von Georg Münch gelang der SG im Herbst rein sportlich der Aufstieg in die A-Junioren-Landesliga. Dort sind Spielgemeinschaften laut BFV-Statuten allerdings nicht gestattet. Deswegen geht es für das Münch-Team weiterhin in der Bezirksoberliga zur Sache.

Die Nachwuchskicker haben entsprechend Gedankenspiele auf beiden Seiten entstehen lassen. Sie spielen eine zentrale Rolle in der jeweiligen Kaderplanung für die kommende Saison. „Ich bekomme mit, dass es ein großes Thema ist. Beide Vereine werben aktiv. Ich halte mich da aber raus und werde keine Partei ergreifen“, gibt sich Chefcoach Münch neutral.

„Wir in Steinhöring setzen große Hoffnungen in unsere Jungs. Sie sind Teil unseres Vereins. Einige von ihnen sehe ich in unserer ersten Mannschaft“, wünscht sich Jokic eine künftige Zusammenarbeit mit den eigenen Nachwuchsspielern der SG. Der erfahrene Trainer ist sich der Tragweite ihres möglichen Abgangs nach Ebersberg bewusst: „Steinhöring ist eine kleine Ortschaft. Die Hälfte unserer aktuellen Mannschaft ist deutlich über 30 Jahre alt. Die Jungs sind also extrem wichtig für unsere fußballerische Zukunft.“

In der Kreisstadt möchte man die A-Jugendlichen mit einem reizvollen sportlichen Paket ködern. Der jeweilige Klassenerhalt beider Teams im Herrenbereich könnte den Ausschlag geben. „Dann stünden die Chancen gut. Die Jungs hätten hochwertige Entwicklungsmöglichkeiten in Kreisliga und Kreisklasse“, argumentiert Ebersbergs Manuel Markio.

Lesen Sie auch SC Baldham-Vaterstetten: Politik der kleinen Schritte Die Vorbereitung lief für den SC Baldham-Vaterstetten durchaus ordentlich. Nun müssen die Spieler von Coach Sugzda in der Bezirksliga um den Klassenerhalt kämpfen. SC Baldham-Vaterstetten: Politik der kleinen Schritte Die Mission Klassenerhalt beginnt: TuS Holzkirchen II startet mit dem Abstiegskracher gegen Sauerlach Es werden spannende Woche. Und das nicht zuletzt, weil der TuS Holzkirchen II –- wie erwartet – um den Klassenerhalt in der Kreisliga 1 kämpft. Derzeit befinden sich die Grün-Weißen noch am rettenden Ufer, doch schon am Sonntag wartet mit dem TSV Sauerlach ein absoluter Abstiegskracher gleich zum Auftakt in das Fußballjahr 2022. Die Mission Klassenerhalt beginnt: TuS Holzkirchen II startet mit dem Abstiegskracher gegen Sauerlach

Eine Verstärkung wären die Spieler von Georg Münch „definitiv für beide Seiten“. Da ist sich ihr Chefcoach sicher: „Sie haben auf jeden Fall die Qualität dazu. Auch wenn es natürlich einen Unterschied zwischen Jugend- und Männerfußball gibt. Manch einer hat aber sogar das Potenzial für einen noch größeren Schritt.“

Während sich die A-Junioren der SG Ebersberg/Steinhöring aktuell noch auf ihren Start in die verkürzte BOL-Saison Ende März vorbereiten, tobt hinter den Kulissen zumindest schon ein Zweikampf um ihre sportliche Zukunft. Sollten sich die Steinhöringer tatsächlich für einen Abgang zum Nachbarn entscheiden, müssten die Verantwortlichen möglicherweise die Sinnhaftigkeit einer Spielgemeinschaft hinterfragen, die Fluch und Segen zugleich bedeuten kann. fhg