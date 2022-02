Forst United-Spielering fehlt in zwei Teams

Von: Wolfgang Herfort

Daumen hoch. Hannah Dürr ist hart im Nehmen. Es hat heftig gekracht. Ebersbergs Spartenleiter weiblich, Felix Mäsel, zum Unfall von Hannah Dürr. © verein

Das jüngste Bayernligaspiel gegen den HC Erlangen wird Hannah Dürr wohl so schnell nicht vergessen. Denn es endete für die 17-jährige Handballerin des TSV EBE Forst United im Klinikum Rechts der Isar.

Ebersberg – Die Partie der A-Juniorinnen wurde mit konsequentem Einsatz geführt. Immerhin gastierte der Titelfavorit aus dem Frankenland in der Ebersberger Dr. Wintrich-Halle. In der Tabelle die Nummer eins, direkt dahinter die Forsties. Entsprechend eng ging es auf dem Parkett zu. Vorteile für eine der beiden Bayernliga-Spitzenteams waren lange nicht auszumachen (Pausenstand 13:12).

Eine Viertelstunde vor Ende dann die unglückliche Aktion. Dürr, die früher für Altenerding spielte, ging entschlossen in einen Zweikampf, knallte dabei mit dem Kopf einer Erlangerin zusammen. „Es hat heftig gekracht“, so Ebersbergs Spartenleiter weiblich, Felix Mäsel. Neben dem Blut sei sofort zu sehen gewesen, dass die Nase der Ebersbergerin arg in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Außenspielerin der Gastgeberinnen kam noch während die Partie lief ins Münchner Krankenhaus, wo die Fraktur festgestellt wurde. „Am Freitag wird sie dort operiert“, so Mäsel, Bis dahin wird sie zuhause bleiben, um sich ja nicht vorher mit Corona anzustecken und damit die OP zu diesem Zeitpunkt unmöglich zu machen.

Handballerin wird am Freitag operiert

Wie sehr Hannah Dürr den Forsties fehlt, zeigt die Hoffnung, die Mäsel den Genesungswünschen hinterher schickte. „Sie ist ungemein wichtig, nicht nur für die A-Jugend, sondern auch für die Frauenmannschaft. Als Linkshänderin ist sie nicht zu ersetzen.“ Mindestens drei Wochen wird Dürr jedenfalls nicht einsetzbar sein. „Eie Ärzte hätten es gerne, wenn sie sechs Wochen nicht spielen würde“, verriet Mäsel. Anschließend wird sie mit Carbonmaske ausgestattet und soll in beiden Bayernliga-Teams mithelfen, Platz eins zu holen und zu verteidigen.

Der Spielausgang der A-Juniorinnen könnte den Heilungsprozess beschleunigen helfen. Denn Hannah Dürr hat sich mit ihren Teamkolleginnen über einen 29:25-Erfolg über Tabellenführer HC Erlangen freuen dürfen.