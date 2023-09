Sportkeglerin Claudia Süss holt Bayern-Silber

Daunen hoch für Bayerns zweitbestes Mixed-Tandem mit (li.) Poings Claudia Süss und Pascal Honermeier. © verein

Bei den Bayerischen Meisterschaften steigert sich die Bundesliga-Sportkeglerin des SKK 98 Poing zusammen mit Pascal Honermeier im Tandem-Mixed bis ins Endspiel.

München/Poing – Bei den Bayerischen Meisterschaften im Tandem Mixed zeigte sich Claudia Süss vom SKK 98 Poing weiterhin in bestechender Form. Gemeinsam mit Pascal Honermeier von den Germanen München belegte sie den zweiten Platz und wurde damit Bayerischer Vizemeister.

In der Qualifikation belegte das Team noch Rang sieben und erreichte damit gerade noch so das Halbfinale. Hier ging der erste Satz verloren und erst die folgenden drei Durchgänge gingen an Süss/Honermeier. Letztlich brachte sogar erst der letzte Wurf bei 327:325 Kegel und 3:1 Satzpunkten die Entscheidung und den Finaleinzug.

Ein weiterer und schöner Erfolg, der für die neue Saison Zuversicht bringt.

Dort trafen Claudia Süss und Pascal Honermeier auf ein Paar aus der Oberpfalz, das mit 15 Punkten und 400 Kegel einen überragenden Tag erwischte und einen unangefochtenen Meisterschaftssieg einfuhr. Dieser sollte die im Turnierverlauf stetig ansteigende Formkurve von Süss/Honermeier keinesfalls schmälern.

Claudia Süss und Pascal Honermeier konnten sich mit 10 Punkten und 359 Kegel einen starken zweiten Platz auf dem Siegerpodest in München und somit die Vizemeisterschaft vor einem Paar aus Mittelfranken (9 Punkte, 346 Kegel) sichern.

„Ein weiterer und schöner Erfolg, der für die neue Saison Zuversicht bringt“, findet SKK 98-Sprecher Erwin Zimmermann. Vor dem ersten Spieltag der 2. Bundesliga am 17. September stehen noch interne Testspiele für die umstrukturierte Poinger Damenmannschaft an. „Langsam kommen aber auch die Urlauberinnen zurück und der Kader wird komplett“, blickt Erwin Zimmermann dem Ligaauftakt zuversichtlich entgegen. bj/ez