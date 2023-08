SV Anzing feiert „tolles Geburtstagsfest“ zum 75.

Von: Julian Betzl

Verschiedene Griff- und Wurftechniken demonstrieren die Anzinger Judokas (blauer Anzug) Matthias Sipple (1. Dan) und (weiß) Michael Baumgartner (2. Dan) dem interessierten Publikum. © PETER KEES

Weder von Hagel, Regen oder Wind ließ sich die Sportfamilie des SV Anzing ihr Sommerfest zum 75. Vereinsgeburtstag vermiesen. Knapp 200 angemeldete Kinder und 400 Besucher konnten sich im Sportpark durch alle Sparten probieren und austoben.

Anzing – Der Blick in den Himmel verhieß am Sonntagmorgen eigentlich nichts Gutes. „Ich hatte echt Sorgen“, gestand Felicitas Bauer auf ihrem Weg in den Anzinger Sportpark. Wenige Tage vorher hatte die Vorsitzende des SV Anzing in Abstimmung mit dem Organisationsteam um Robert Obermeier noch zuversichtlich entschieden, die „Summer Games“ nicht in der Vinzenz-Fröschl-Halle, sondern im Stadion abzuhalten. „Dann hat es aber um 9 Uhr ordentlich geduscht, sodass wir die Showbühne mit Saugern trocknen mussten.“

Die Anzinger Vereinschefin machte in dieser unsicheren Phase interessante Beobachtungen. Während die Turner eilig ihre Kästen ins Trockene schafften, „haben die Leichtathleten auch bei strömendem Regen noch unentwegt aufgebaut. Da merkt man halt die Freiluftsportler.“ Petrus hatte vorerst ein Einsehen und pünktlich um 11 Uhr eröffneten die Anzinger Böllerschützen das große Jubiläumsfest bei Sonnenschein vor einer vollen Tribüne.

Die meisten sind zwar unters Tribünendach geflüchtet, aber als es nur noch geregnet hat, hatten die Kinder mit den großen Bällen einen mordsmäßigen Spaß.

198 Kinder hatten sich beim Check-in offiziell für eine Teilnehmerkarte registriert, um sich ihre Probeversuche an den einzelnen Aktionsständen der SVA-Abteilungen für eine spätere Urkunde bestätigen zu lassen. „Wir hatten an keinem Stand Leerlauf und über den Tag verteilt etwa 300 bis 400 Besucher auf der Anlage“, freute sich Felicitas Bauer auch über die tollen Einlagen auf der großen Showbühne, den Andrang an den Tischtennisplatten, Kegelbahnen und weiteren Aktionsständen.

Gerade als das Bubble-Soccer-Turnier am frühen Nachmittag Fahrt aufgenommen hatte, zog ein Hagelschauer über Anzing hinweg. „Die meisten sind zwar unters Tribünendach geflüchtet, aber als es nur noch geregnet hat, hatten die Kinder mit den großen Bällen einen mordsmäßigen Spaß“, so Bauer. Letztlich musste das Sportfest dann aber doch noch samt Musikanlage in die Halle umziehen, wo die Anzinger einem kleinen Schmankerl beraubt wurden.

Die BLSV-Kreisvorsitzende Ingrid Golanski sowie der Landtagsabgeordnete Thomas Huber hätten bei einem Showmatch gegen den Bubble-Soccer-Gewinner antreten sollen. So aber konnten sie lediglich den „Turboschnecken“ zum Turniersieg nach Abbruch gratulieren. „Insgesamt hatten wir aber ein tolles Geburtstagsfest, das wir uns so erhofft, aber nicht erwartet haben und eine super Stimmung“, freute sich die SVA-Chefin.