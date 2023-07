SV Hohenlinden kassiert kein Gegentor bei Übungsturnier – TSV Poing weiterhin sieglos in Testspielen

Kapitän Matthias Schwarz ist mit dem TSV Poing bislang gut unterwegs. © SRO EBERSBERG

Im Kreis Ebersberg gewann die SG Hörlkofen ihr eigenes Turnier. Der TSV Poing verlor das nächste Testspiel, bleibt aber weiterhin optimistisch.

Bei einem Turnier der SG Hörlkofen/Wörth testete der Fußball-A-Klassist SV Hohenlinden seinen Vorbereitungsstand. Dabei traf die Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Ittlinger in der ersten der beiden 60-minütigen Partien auf den Gastgeber. „Da haben wir zu unsauber gespielt. Und Wörth manchmal eingeladen“, monierte Ittlinger.

Doch der SVH hielt das 0:0, im gleich anschließenden Elfmeterschießen gewann die SG Hörlkofen/Wörth und qualifizierte sich für das Finale. Die Herliner traten also im Spiel um Platz drei gegen den FC Langengeisling II an und nutzten im laut Ittlinger ordentlich gespielten kleinen Finale ihre Feldüberlegenheit für einen 1:0-Sieg. Als Torschütze setzte sich wieder SVH-Neuzugang Manuel Fuchs in Szene. Im Finale behielt der Gastgeber gegen den SC Freising ebenfalls mit 1:0 die Oberhand. (arl)

Endstand: 1. SG SV Hörlkofen/SV Wörth, 2. SC Freising, 3. SV Hohenlinden, 4. FC Langengeisling II.

SV Hohenlinden: Wimmer, Kirmair, Kaygisiz Y., Wirths, Ertl, Schwinghammer, Baum M., Mayerhofer, Haberl, Klein, Ittlinger, Ficklscherer St., Rathke, Prünster, Fuchs.

Poing-Coach de Prato trotz weiterer Niederlage positiv – Emmering gewinnt knapp gegen Grafing

TSV Poing – FC Mühldorf 0:2

„Kein schlechtes Spiel“ seiner Mannschaft sah Poings Trainer Stefan de Prato. Bei den beiden Gästetreffern von Stefan Lutsch (19.) und Benjamin Utzinger (75.) leistete die Blau-Gelben aber großzügige Unterstützung. Grundsätzlich ist der Poinger Übungsleiter mit der bisherigen Vorbereitung zufrieden und sieht sein Kreisklasse-Team „auf einem guten Weg,“ auch wenn bislang noch kein Sieg heraussprang. (arl)

Poing: Antelmann, Frühholz, Schwarz, Simicevic, Bobaj P. + G. + Fl., Heinsch, Zotz, Lauri, Hering, Siebert N. + S., Simeth, Bode, Koller, Kabashi, Sadric.

TSV Emmering – TSV Grafing 3:2

Tore: 1:0 Marinus Riedl (10. Foulelfmeter), 2:0 Michael Niedermaier (13.), 2:1 Matthias Esterl (16.), 2:2 Jakob Oswald (50.), 3:2 Michael Niedermaier (78.).

TSV Emmering: Andreas Kleingütl, Maximilian Gressierer, Simon Wimmer, Georg Hanslmayer, Marinus Riedl (68. Florian Brandl), Alexander Robeis (75. Florian Oeckl), Anton Voglsinger, Markus Spötzl (68. Marcus Schütze) (85. Alexander Robeis), Christ. Kirchlechner, Christian Breu (68. Michael Tuscher), Michael Niedermaier.

TSV Grafing: Moritz Pfeifer, Felix Kippes, Jakob Oswald, Stefan Hertlein, Dominik Gebele, Maximilian Brauckmann (68. Daniel Bauer), Florian Faßrainer (84. Dominik Bengl), Dominik Bengl (75. Maximilian Brauckmann), Felix Richter (56. Johannes Oswald), Moritz Saißreiner (36. Niklas Urban) (46. Michael Maisch), Matthias Esterl. (ez)