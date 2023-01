Bogenschießen: Tabellenführung abgegeben, DM-Ticket gelöst

Von: Julian Betzl

Die BSG-Mannschaft mit (vorne, v.l.) Michelle Kroppen, Amelie Eichner, Trainer Andreas Blaschke, Maximilian Weckmüller, Christian Höck und Elisa Tartler wurde in Tacherting von rund 30 mitgereisten Fans unterstützt. Foto: verein © verein

Mit zwei Kernzielaufgaben waren die Bogenschützen der BSG Ebersberg zum 3. Bundesliga-Wettkampf in die prall gefüllte Turnhalle des Dauerrivalen FSG Tacherting angereist. Beide wurden erfüllt.

Ebersberg/Tacherting – „Erstens wollten wir das Ticket fürs Bundesfinale in Wiesbaden lösen. Zweitens wollte ich unseren Ersatzschützen Wettkampfpraxis und -härte ermöglichen“, erklärte BSG-Trainer Andreas Blaschke.

Neben vielen Heimfans wurden die Ebersberger auf der Zuschauertribüne von rund 30 Anhängern aus der Kreisstadt unterstützt. „Gerade, dass so viele Nachwuchsschützen mitgefahren sind, hat uns sehr gefreut“, fügte Blaschke lachend an: „Natürlich haben sie aber noch nicht so ein lautes Organ wie die ausgewachsenen Tachertinger Fans.“

Die Gastgeber hatten wie gewohnt ein professionelles Equipment für das optimale Zuschauererlebnis aufgebaut. Die Fans in der Halle wurden mittels digitaler Anzeigetafeln genaustens über den Wettkampfverlauf informiert. Zudem konnten sich die Daheimgebliebenen alle Duelle via Internet-Livestream ansehen und freilich auch die Ebersberger Jubelschreie mithören, die während der ersten Wettkampfhälfte regelmäßig aufbrandeten.

Die BSG startete nämlich gegen Natternberg (6:2 Satzpunkte), Büschfeld (6:0), Bayreuth (6:0) und Freiburg (7:1) mit vier durchweg überzeugenden Siegen in den Spieltag, woran auch Ebersbergs Ersatzschütze Christian Höck entscheidenden Anteil hatte – und begeisterte den violetten Anhang nach der Pause sogar mit einem perfekten Spiel gegen die SGi Welzheim.

Blaschkes Top-Trio um Michelle Kroppen, Elisa Tartler und Maxi Weckmüller gelang es, alle drei Sätze mit der jeweiligen Maximalausbeute von 60 Ringen für sich zu entscheiden (6:0). „Wie es dann halt oft so ist, wenn man vorher schon so geile Matches und sogar ein ,perfect game’ abgeliefert hat, fehlt anschließend das letzte My an Konzentration“, analysierte Blaschke die darauffolgende 2:6-Niederlage gegen den BC Villingen-Schwenningen und suchte den Vergleich mit den etwas kleineren Sportpfeilen. „Im Darts wird‘s nach einem Neundarter auch erst mal flau. Aber wenn‘s mal läuft, dann lässt du‘s auch laufen. Schließlich willst du ja nicht der Depp sein, der den einzigen Neuner schießt.“

Beim letzten Ebersberger Match des Tages erreichten Spannung und Stimmung in der Tachertinger Turnhalle ihren Höhepunkt. Die jeweiligen Fanblocks versammelten sich hinter den Schützen der gastgebenden FSG sowie der BSG. Nach dem kleinen Stimmungsdämpfer zuvor fanden die Ebersberger Schützen auch im Prestigeduell mit den Veranstaltern nicht in ihre Höchstform zurück und mussten nach der 2:6-Niederlage obendrein auch noch die Tabellenführung wieder an die FSG Tacherting abtreten.

Die beiden eingangs erwähnten Kernziele konnte Blaschke trotzdem zufrieden abhaken. Nach drei von vier Wettkämpfen hat das Führungsduo der Süd-Staffel, Tacherting und Ebersberg, ihre Startplätze beim Bundesfinale um die Deutsche Meisterschaft am 25. Februar in Wiesbaden sicher. Und neben Christian Höck konnte auch Ersatzschützin Amelie Eichner mit der Bayernligamannschaft der BSG ein Erfolgserlebnis verbuchen, die BSG-Reserve von Rang acht auf sechs schießen und dem Klassenerhalt damit ein großes Stück näher bringen.

Am letzten Wettkampftag in der Bundesliga will Blaschkes Team am Samstag, 4. Februar, in Welzheim die Tabellenführung zurückerobern. „Da schauen wir dann schon auf die Gruppenzugehörigkeit im Bundesfinale“, würde der BSG-Coach dem vermeintlich einzigen Titelkonkurrenten aus der Nord-Staffel, BSC BB Berlin, anfangs gerne aus dem Weg gehen.

1. Bundesliga Süd

1. FSG Tacherting 126:42 35:7

2. BSG Ebersberg 119:41 35:7

3. Villingen-Schw. 106:52 32:10

4. SGi Welzheim 84:80 22:20

5. SG Freiburg 70:92 15:28

6. TS Bayreuth 59:99 14:28

7. Burg. Büschfeld 61:111 14:28

8. TSV Natternberg 1 9:127 1:41