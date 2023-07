Talente, Treffpunkt, Teigmangel

Von: Wolfgang Herfort

Feuerwehrchef und „Alleskönner“: Michael Hilger (schwarzes Oberteil) siegte beim Boccia im Team mit Schwager (li.) Wolfram Schäcke und war auch beim Maßkrugschieben bester Mann. © privat

TSV geht mit hauchdünnem Vorsprung in den Finaltag des 42. Aßlinger Gemeindesportfestes.

Aßling – Es wird spannend. Gleich drei Mannschaften dürfen sich vor dem Finale am heutigen Samstag auf der Schulsportanlage Hoffnungen auf den Gesamtsieg beim 42. Aßlinger Gemeindesportfest machen. Das Team des TSV liegt mit 55 Punkten nur einen Zähler vor Titelverteidiger Diana und zwei vor den Steinkirchener Burschen. Selbst der Rückstand der Georgsritter (11) lässt noch Raum für Spekulationen.

Auch im Kampf um die rote Laterne dürfte es heute ab 13.30 Uhr eng werden. Denn die Voglhäusler haben ihren Joker noch nicht zum Einsatz gebracht, und der verdoppelt bekanntlich die in dieser Disziplin gewonnenen Punkte. Glück hatten die Aßlinger am vierten Wettkampftag mit dem Wetter. Nur ein paar Tropfen irritierten die Wettkämpfer. Und das auch nur für wenige Minuten.

Hier kommen Leute vorbei, die gar nicht zum Gemeindesportfest wollten und dann doch hängen bleiben.

Als wahres Multitalent zeigte sich am Donnerstag Aßlings Feuerwehr-Chef Michael Hilger. Er hatte beim Maßkrugschieben ebenso die Nase vorne wie beim Boccia mit seinem Schwager und Partner Wolfram Schäcke (GTEV). Bei den Kinder holte sich mit dem Litergefäß Flori Kirchlechner Platz eins, bei den Frauen siegte Erni Frank.

Die beiden Disziplinen wurden am Aßlinger Anger ausgetragen, was Organisator Sepp Riesch immer wieder freut: „Hier kommen Leute vorbei, die gar nicht zum Gemeindesportfest wollten und dann doch hängen bleiben. Da es mitten in Aßling ist, kommen alle, die unterwegs sind, nicht dran vorbei.“ Es sei eine schöne, entspannte Atmosphäre gewesen, „alle waren gut drauf“, so Riesch: „Der einzige, der Probleme hatte, war der Aßlinger Pizzaladen, dem ging anscheinend der normale Teig aus.“

Jetzt hoffen die Organisatoren, dass es am Samstag trocken bleibt und die ausstehenden sechs Disziplinen wie geplant über die Bühne gebracht werden können. Los geht es um 13.30 Uhr – ausnahmsweise mit dem Biathlonwettbewerb. Es folgen die beiden Säge-Wettkämpfe, der Schwammlauf, die „Wundertüte“ und das Elfmeterschießen. Sollte der Wetterbericht daneben liegen und die himmlischen Schleusen sich wider Erwarten öffnen, werde man kurzfristig entscheiden, wie es weitergeht, sagte Riesch. Für einen Abbruch des 42. Aßlinger Gemeindesportfestes müsse es schon Starkregen und Sturm geben. Riesch ist sich aber sicher: „Das Finale bekommen wir wie geplant durch.“

Ergebnisse Tag 4

Boccia: 1. GTEV Aßling; 2. Diana Lorenzenberg; 3. BV Steinkirchen; 4. Voglhäusler; 5. TSV Aßling; 6. BVE / KLjB; 7. Georgsritter.

Maßkrugschieben: 1. BV Steinkirchen; 2. Georgsritter; 3. TSV Aßling; 4. BVE / KljB; 5. Voglhäusler; 6. GTEV Aßling; 7. Diana Lorenzenberg.

Stand nach Wettkampftag 4:

1.TSV Aßling (J) 55

2.Diana Lorenzenberg (J) 54

3.BV Steinkirchen (J) 53

4.Georgsritter (J) 45

4.Trachtenverein Aßling (J) 45

6.BVE / KljB (J) 42

7.Voglhäusler 25