EHC Klostersee: Talentiertes Nachwuchs-Trio ist hungrig auf Eiszeit

Eishockey

Nach drei Abgängen besetzt EHC Klostersee Planstellen für Eishockey-Bayernligasaison 2023/24 fix mit drei talentierten Eigengewächsen.

Grafing – Einen Tick weniger zeitintensiv wie die vergangenen sieben Jahre sieht Dominik Quinlan seinen neuen Job beim EHC Klostersee. Mehrmals wöchentlich ist er freilich auch als Sportlicher Leiter in der Wildbräu-Arena anzutreffen. Mitte der Woche etwa stand er am Rande der Bande, den Blick auf die Betonpiste und die dort beim gemeinsamen Sommertraining auf Anweisung seiner Trainer-Nachfolger Gert Acker und Florian Engel schwitzenden Spieler der Rot-Weißen gerichtet.

„Wir sehen uns als Ausbildungsverein und handeln nach Möglichkeit auch immer dementsprechend, versuchen möglichst viele Jungs aus dem Nachwuchs nach oben zu ziehen“, betonte Quinlan, bevor er die nächsten Personalentscheidungen für die kommende Bayernliga-Saison bekanntgab. Gleich ein halbes Dutzend Talente aus der letztjährigen U20-Mannschaft, die eine starke Bayernliga-Saison mit dem Aufstieg in die Deutsche Nachwuchsliga (DNL) Division III getoppt hatte, werden in die Truppe um Kapitän Raphael Kaefer aufrücken oder haben zumindest die Chance dazu.

Die Stürmer Stefan Würmseer (20) und Arnaud Eibl (19) sowie Verteidiger Tobias Hilger (19) gehören zur Saison 2023/24 fest zum Bayernligakader. Für die Abwehrspieler Leopold Weinzierl (20) und Bernhard Schönig (20) sowie Angreifer Leander Ruß (19) könnte ein Aufrücken nach dem Tryout möglich sein, das sie aktuell im Sommertraining und der anschließenden Eisvorbereitung absolvieren.

Tobias hat es drauf, sich in der Abwehr einen Stammplatz zu erkämpfen. Stefan ist ein echter Arbeiter, der auf dem Eis seine Aufgabe zu hundert Prozent erfüllt und Arnaud hat einen satten Direktschuss und gute Hände.

„Nach dieser Off- und On-Ice-Vorbereitung werden wir uns in der sportlichen Führung zusammensetzen und entscheiden, wie deren Entwicklung zu bewerten ist und wer möglicherweise einen festen Platz in der Kabine bekommt“, erklärte Quinlan. Die Möglichkeit, sich zu etablieren und zumindest mittelfristig einen Stammplatz im Grafinger Team zu ergattern, sei aber definitiv gegeben.

Mit den Verteidigern Marinus Kritzenberger und Yannick Kischer sowie Stürmer Vitus Gleixner haben drei Stammkräfte ihre Planstellen beim EHC bekanntlich geräumt, dazu steht mit Offensivkraft Fabian Zick hinter einem weiteren erfahrenen Recken ein dickes Fragezeichen. „Er hat seinen Job gewechselt, ist viel unterwegs und damit zeitlich nicht sehr flexibel. Die Zeichen bei ihm stehen eher auf Abschied“, so Quinlan.

Mit dem fix zu den Senioren beförderten Trio ist das Trainer-Duo bestens vertraut, hatte man es doch zuletzt fast durchgehend schon im Nachwuchs-Spielbetrieb immer vor eigenen Augen. „Für mich die logische Konsequenz. Die Jungs haben sich diesen Schritt durch die gezeigten Leistungen und stetige Steigerungen absolut verdient“, lobt Acker die Offensivkräfte Würmseer („Hatte erheblichen Anteil am Erfolg der U20, genau solche Typen sind wichtig im Kader“) und Eibl („Sehr ehrgeizig, ist emotional gereift“) und Defender Hilger („Clevere und intelligente Spielweise“).

Florian Engel ist sich sicher, dass sich alle drei aufdrängen und viel Eiszeit verdienen werden: „Tobias hat es drauf, sich in der Abwehr einen Stammplatz zu erkämpfen. Stefan ist ein echter Arbeiter, der auf dem Eis seine Aufgabe zu hundert Prozent erfüllt und Arnaud hat einen satten Direktschuss und gute Hände.“ ele