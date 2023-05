Gerätturnen: Talentschau der Landkreisturner

Von: Julian Betzl

Gute Haltungsnoten sammelte die neue Landkreismeisterin Dana Lex (Jugend A und älter) vom TSV Ebersberg nicht nur am Sprungtisch bei den Kampfrichtern ein. © SRO EBERSBERG

Viele neue und bekannte Gesichter, etliche hochklassige Übungen und insgesamt sieben neue Siegerlächeln: Das brachte das 76. Landkreissportfest für Gerätturnen hervor, das die Turnabteilung des TSV Ebersberg vergangenen Samstag erfolgreich in der Dr. Wintrich-Halle ausgerichtet hat.

Ebersberg – „Nur mit der Zeit waren wir ein bisschen hinten dran, ansonsten verlief aber alles nach Plan“, konnte ein zufriedener Rainer Lex berichten. Der Organisationschef und Abteilungsleiter der Ebersberger Turner hatte mit seinem Team schon in den frühen Samstagmorgenstunden die Wettkampfflächen der Ebersberger Dreifachhalle zum Einturnen für rund 140 Turnerinnen sowie einen Turner aus sechs Landkreisvereinen freigegeben.

Nach der Riegeneinteilung und -aufstellung begannen die jüngsten Turnflöhe (Jugend F und E) mit dem ersten von insgesamt drei Durchläufen an den vier olympischen Geräten: Sprung, Barren, Balken und Boden. Da einige Nachwuchsathleten in Ebersberg den ersten Wettkampf ihrer noch jungen Karriere absolvierten, wurde nahezu jede Übung mit anerkennend-aufmunterndem Applaus von den gut gefüllten Zuschauerrängen belohnt.

Gegen Mittag durfte erstmals auch die BLSV-Kreisvorsitzende Ingrid Golanski zur Tat schreiten und die Siegerehrung für die jüngsten Altersklassen vornehmen. In der Jugend F konnte sie dem TSV Grafing zu einem Dreifacherfolg gratulieren. Neben der neuen Kreismeisterin Chiara Quattrer (49,700 Gesamtpunkte) standen auch Amelie Kreitmeier (48,850) und Valentina Puhlmann (47,550) auf dem Siegerstockerl.

Auch der Gastgeberverein durfte sogleich den ersten Titel feiern: Mila Kedzierski erturnte einen souveränen ersten Platz in der Jugend E (57,450) vor einem Duo des TSV Zorneding mit Leonie Keil (56,850) und Anna Krüger (55,150).

Ebenfalls mit Gold ausgezeichnet wurde in Kilian Strasser vom SV Anzing (54,800) der einzig männliche Turner, der im Unterschied zu den Mädchen am Doppelbarren bewertet wurde. „Es fehlt im männlichen Bereich leider überall an Trainern für Jungs“, erklärte Rainer Lex, dass ihm auch in den anderen Kreisvereinen kein einziger Übungsleiter bekannt sei, der sich adäquat der Förderung von Jungen annehme.

Mit leichtem Zeitverzug startete der zweite Durchlauf mit der Jugend D, die mit 32 Starterinnen die größte Einzelgruppe des Tages bildete. Turnerinnen aller teilnehmenden Vereine – SV Anzing, TSV Ebersberg, TSV Egmating, TSV Grafing, ATSV Kirchseeon und TSV Zorneding – gingen hier in der Wintrich-Halle an die Geräte. Da sie sich an keinem davon einen groben Ausrutscher leistete, krönte sich Mariella Link vom TSV Egmating (59,900) verdient zur neuen Kreismeisterin vor ihrer Vereinskollegin Nahla Hnich (58,950) und Milena Weiße (Grafing, 56,200).

Der zweite Egmatinger Doppel-Triumph gelang im abschließenden Durchlauf der älteren Athletinnen am Nachmittag Valentina Link (62,350) und Kim Ramos (60,100) in der Jugend C vor Johanna Troeger (Grafing, 58,450).

Wie anspruchsvoll das Niveau mit Flick-Flack, Salti, Doppeldrehungen durch jahrelanges Training in der Kreisspitze werden kann, machte Ebersbergs große Nachwuchshoffnung Fabienne Jacob in der Jugend B deutlich. Mit großem Abstand (66,100) setzte sie sich gegen Hannah Wieser (Grafing, 62,150) und Emilia Gaßmann (Egmating, 60,650) durch und beeindruckte Rainer Lex vor allem am Sprung mit „Halb rein, Halb raus“.

Sprich: Halbe Drehung bei der Einflugphase, Handstützüberschlag am Sprungtisch und mit halber Drehung in die Landephase. „Puh, also ich könnt‘s nicht mehr“, meinte Lex mit einem anerkennenden Lachen. „Fabienne ist technisch schon sehr reif geworden, auch weil sie relativ früh eingestiegen ist.“ Zudem trainiere sie auch bei den Grafinger Akrobaten von Movimento und käme somit auf bis zu sechs Einheiten die Woche.

Die Formstärke der älteren Ebersberger Turnerinnen drückte sich auch auf dem Siegerpodest der Jugend A und älter aus. Die Vorjahres-Dritte Dana Lex verbesserte sich von 51,450 auf 67,100 Punkte und gewann damit vor Teampartnerin Josefine Ahammer (65,800) und Nia-Sophie Fritsch (TSV Grafing, 65,100). Ohne Verletzungen oder Zwischenfälle konnten Rainer Lex und sein Team spätabends mit dem Abbau beginnen, während sich die Turn-Elite des Landkreises für ein Wiedersehen am 24. Juni beim Gauturnfest in Grafing verabredete.