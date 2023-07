Kegelkreisrunde EBE/ED: Talsohle der Abmeldungen durchschritten

Den Verbandsausschuss der KKR bilden (v.l.) Armin Ferfler, Anton Fuchs, Waltraud Irl, Benedikt Liegl und Andreas Eiler. Nicht im Bild: Kassenwartin Helga Burgmair. © kkr

Plus in der Kasse, Ausschuss bestellt, Pokal ausgelost: Kegelkreisrunde Ebersberg/Erding ist für neue Spielzeit gerüstet.

Landkreis – Anton Fuchs konnte als Vorsitzender der Kegelkreisrunde Ebersberg/Erding 51 von 83 stimmberechtigten Vereinsvertretern zur Verbandssitzung im Anzinger Forsthof begrüßen. Einen Schwerpunkt seines Vorstandsberichts nahm die aus Fuchs Sicht bedenkliche Entwicklung des Kegelsports in den letzten Jahren ein. Nachdem sich die Mannschaftsmeldungen in der KKR (65) für die Saison 2023/24 gegenüber der Vorsaison kaum verändert haben, sieht Fuchs „die Talsohle bei den Abmeldungen jetzt durchschritten“.

Ebenfalls erfreulich war der Kassenbericht für das Geschäftsjahr 2022, der mit einem Plus schloss. Nach der durchweg positiven Stellungnahme des Kassenrevisors Charly Dörfler (KC Isen) wurde die Kassenverwalterin Helga Burgmair (SV Anzing) von der Versammlung einstimmig entlastet.

Es folgten die turnusgemäßen Neuwahlen des Verbandsausschusses und der Kassenrevisoren. Siegfried Kiermeier (KC Egmating) leitete den Wahlausschuss und führte die Neuwahlen souverän durch. Anton Fuchs (1. Vorsitzender), Helga Burgmair (Kassenwartin), Armin Ferfler (Ergebniserfassung) und Waltraud Irl (Öffentlichkeitsarbeit) wurden von der Versammlung in ihren Ämtern bestätigt. Neu im Verbandsausschuss sind darüber hinaus Andreas Eiler, (2. Vorsitzender) und Benedikt Liegl (Schriftführer). Zu Kassenrevisoren wurden Ludwig Kellerbauer und Martin Brunninger bestellt.

Anschließend wurden die Anträge der Mitgliedsvereine und des Verbandsausschusses diskutiert. Hier gab es schnell Festlegungen, die von den Delegierten einstimmig mitgetragen wurden. Somit ging es im letzten Punkt der Tagesordnung um den Spielbetrieb für die kommende Saison mit Klasseneinteilung zur Meisterschaftsrunde und Auslosung der Pokalrunde.

In der Punkterunde wird in drei Männerligen, zwei Frauenligen, einer offenen Klasse 100 Wurf und einer offenen Klasse 60 Wurf gespielt werden. Die Vorrunde wird zwischen 9. Oktober und 10. Dezember ausgetragen, die Rückrunde vom 8. Januar bis 10. März 2024. An der Pokalrunde nehmen 17 Männer- und zwölf Frauenmannschaften teil.

Die Anmeldungen zur Einzelmeisterschaft erfolgen dann wie gewohnt im Januar, allerdings mit der Neuerung, dass Vor-und Zwischenrunde nicht mehr an Samstagen sondern unter der Woche stattfinden. Nach der Auslosung der Pokalrunde, die wiederholt für Überraschungen gesorgt hat, konnte Anton Fuchs die Versammlung mit einem Dank an die Delegierten für die gute Zusammenarbeit beenden. ez/bj

Alle Paarungen und Spieltermine zum Pokalwettbewerb 2023/24 sowie weitere Infos unter kegelkreisrunde.de