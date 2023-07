TC Pliening: Alles oder nichts in Gräfelfing

Von: Olaf Heid

Das dritte Jahr Regionalliga im Visier: Kapitän Michael Hauser und die Herren 40 des TCP. © Verein/Merkle

Pliening – Die Spieler und der Verein haben bereits ordentlich die Werbetrommel für das „Endspiel“ gerührt. In den sozialen Medien und über WhatsApp verbreiteten sie den Termin: An diesem Samstag um 12 Uhr treten die Tennisherren 40 des TC Pliening beim TC Grün-Weiß Gräfelfing an. Es ist der finale Kampf um den Klassenerhalt in der Regionalliga Südost.

Mit Leipzig und Herzogenaurach stehen zwei Absteiger aus der höchsten nationalen Liga dieser Altersklasse fest. Der dritte wird am letzten Spieltag eben auf der TCG-Anlage (Stefanusstr. 11) ermittelt. Beide Rivalen weisen 6:6 Punkte auf, derzeit sind die Gastgeber als Aufsteiger aufgrund zweier mehr erspielter Matchpunkte (21:33 zu 19:35) Fünfter vor den Plieninger Senioren. Diese Wertung oder das Satzverhältnis sind jedoch irrelevant. „Der Sieger bleibt drin. So einfach ist das“, sagt TCP-Kapitän Michael Hauser, der der Bestbesetzung vertrauen kann. Drei Ersatzspieler fürs Doppel hat er zudem „für alle Variationen“ vorort. Und nicht nur das.

„In Gräfelfing wird es hoch hergehen“, ist sich der Vorsitzende Dirk Rehberg sicher, dass auch etliche Plieninger Fans den Weg in den Münchner Westen finden werden. Sie alle wollen die „40er“ im Endspiel unterstützen, um das nächste Erfolgskapitel des TCP zu schreiben. Es wäre nicht nur durch das bei einem Sieg dann dritte Jahr in dieser Eliteliga ein Novum: „Zwei Mannschaften in der Regionalliga, das hatten wir in unserem Verein noch nie. Das hätte was“, freut sich der Plieninger Tennischef, selbst ein Teil des Teams und in der Vorwoche mit den Herren 50 in die höchste nationale Klasse aufgestiegen, auf eine spannende Partie.