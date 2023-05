Grafings U18-Volleyballer: Teamzusammenhalt überstrahlt alles bei DM

Von: Olaf Heid

Freude über ein erfolgreiches Wochenende bei der DM in Ludwigsburg bei den Grafinger U18-Volleyballern und ihrem Fantross. © privat

U18-Junioren des TSV Grafing werden Fünfter bei einer bemerkenswerten Deutschen Hallenvolleyball-Meisterschaft.

Grafing/Ludwigsburg – Die männliche U18-Mannschaft der Grafinger Volleyballer hat sich bei der Deutschen Meisterschaft in Ludwigsburg als starke Einheit präsentiert. Bei den Titelkämpfen der besten 16 Teams verpassten die Schützlinge von Trainer Fabian Siegel und Scout Florian Zach zwar mit Rang fünf die erhoffte Medaille, doch der Auftritt des TSV-Nachwuchs war aller Ehren wert.

Schließlich sei man das jüngste Team des Turniers gewesen, berichtete Siegel stolz. Ein einziger Grafinger gehört dem Altersjahrgang 2006 an, sieben dem 2007er. „Sechs von uns sind 2008er-Jahrgänge und sogar einer ein 2009er, die alle noch U16 spielen können“, erläuterte der Grafinger Trainer. Insgesamt 14 Spieler umfasste der Kader für die DM, zudem reisten fünf Spieler kurzerhand zum Anfeuern mit.

Mannschaft gibt ihrem trauernden Mitspieler Rückhalt

Überhaupt sei auch die Unterstützung auf der Tribüne groß gewesen. So freuten sich die U18-Junioren aus der Bärenstadt über gut 35 Fans, die am Finaltag auf der Tribüne ordentlich Stimmung machten und sie lautstark antrieben. Als Gemeinschaft lieferte man sportlich eine gute Meisterschaft ab.

Was die Truppe aber ganz besonders meisterte, war ein Trauerfall in ihren Reihen. Stammspieler Tristan Mohr hatte vor dem Turnier unter der Woche auf tragische Art und Weise seinen Vater verloren. Doch seine Grafinger Mannschaft gab dem 15-jährigen Jugendnationalspieler, der in Absprache mit der Familie unbedingt für seinen Papa Thies, Vorsitzender des Grafinger Volleyball-Fördervereins, dabei sein wollte, ungemein viel Kraft und Halt, sodass dieser sich in Ludwigsburg zum besten TSVler aufschwang. Aus Sicht von Trainer Siegel sogar zum besten Akteur des Turniers: „Tristan hat überragend gespielt und unser Team durchs Spiel getragen. Es beweist, dass die Grafinger Volleyballer immer zusammenhalten.“

In der Vorrunde kamen die TSV-Junioren gut ins Turnier. Der Schweriner SC wurde locker mit 2:0 Sätzen (25:14, 25:19) bezwungen, Coach Siegel konnte viel durchwechseln und fast jedem Mitgereisten Einsatzzeiten geben. Doch gegen die TGM Mainz-Gonsenheim kam der TSV-Nachwuchs nur mühsam auf Hochtouren. „Wir sind schlecht aus der Mittagspause gekommen. Vielleicht hatten wir nicht genügend Zeit zum Warmmachen“, mutmaßte Siegel. Dessen Schützlinge gaben Satz eins mit 17:25 ab, danach sei man aufgewacht und habe den Spieß noch zum 2:1 (25:16, 15:11) umgedreht. Der eingewechselte Lian Halm beendete mit einem Ass die Zitterpartie.

Revanche gegen Berlin für Finalpleite 2022 gelingt

Im Duell gegen den USC Braunschweig, den wohl schwächsten Gegner, schonte der Trainer die stärksten Angreifer Tristan Mohr und Joshua Huber. „Alle haben ihre Chance gekriegt“, erklärte Siegel die vielen Wechsel. Dennoch reichte es zu einem sicheren 2:0 (25:23, 25:19). Als Gruppensieger waren die Bärenstädter direkt fürs Viertelfinale qualifiziert, wo man auf Potsdam traf, das den TSV Mühldorf in der Zwischenrunde eliminiert hatte.

Die Brandenburger Junioren stellten mit überwiegend 2006er-Jahrgängen das älteste Team des Turniers und erwischten Grafing auf dem falschen Fuß. Siegels Team lief vergeblich einem 1:7-Fehlstart hinterher und gab Satz eins mit 22:25 ab. „Anschließend haben wir Stärke gezeigt und waren spielerisch überlegen“, freute er sich über die 25:17-Antwort zum Ausgleich.

Im Tiebreak hatte dann aber wieder das erfahrenere Team des SC Potsdam, später Vizemeister, mit 15:10 die Nase vorne. „Sie waren uns körperlich überlegen, haben sich mehr zugetraut und waren mutiger“, listete Siegel auf, warum man den Einzug in die Vorschlussrunde verpasste. „Bei uns haben sich letztlich die kleinen Fehler summiert.“

Dass es nicht für einen Platz auf dem Stockerl und damit eine Medaille reichte, habe zwar zuerst für eine große Enttäuschung gesorgt. „Das Halbfinale wäre schon ein Megaerfolg gewesen“, so Siegel. Aber nachdem alle Viertelfinals so knapp verliefen, wären die Köpfe wieder nach oben gegangen. Die Mannschaft habe sich neu eingeschworen und schaffte in der Platzierungsrunde die Revanche gegen den SSC Berlin, gegen den man im Vorjahr das DM-Finale der U16 verloren hatte. Nach einem 2:1 (20:25, 26:24, 15:11) ging es für Grafings U18 mit großer Euphorie um Platz fünf gegen Gastgeber Barock Volleys MTV Ludwigsburg, der vor gut 400 Fans sicher 2:0 (25:20, 25:21) bezwungen wurde.

„Wir haben eine tolle Breite im Kader und sind zurecht in der deutschen Spitze des 2006er-Jahrgangs unterwegs. Das gibt Hoffnung für die nächsten Jahre“, so Fabian Siegels Fazit. Am Ende hätten eben nur Kleinigkeiten gefehlt. „Mit nur einer Niederlage sind wir sehr zufrieden. Natürlich hätte sich jeder gerne eine Medaille gewünscht, aber Platz fünf bei den Älteren ist sehr erfolgreich für uns.“ Zumal der „großartige Teamzusammenhalt“ alles überstrahlte.

Grafing: Matti Burmann, Robin Bein, Lian Halm, Joshua Huber, Janno Jell, Tim Kaupa, Julian Kursawe, Mats Löffler, Emil Mayershofer, Tristan Mohr, Simon Paster, Fabian Singer, Mika Takano, Mika Werner, Fabian Siegel (Trainer), Florian Zach (Scout).