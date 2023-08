Technik-Frust und Gold-Freuden bei Sempt-Mehrkämpfern

Schmeckt: Leonie Schmid (li.) und Sofie Gröninger sind Bayerische U18- und U20-Meister im Siebenkampf. © lg sempt

Die LG Sempt feiert bei den Bayerischen Meisterschaften in Regensburg gleich drei neue Landesmeister im Mehrkampf.

Anzing/Regensburg – An einem von großen Teilnehmerfeldern, schauerartigen Regenfällen und Ausfall der Zeitmessanlagen geprägten Wochenende war von den Teilnehmern der bayerischen Mehrkampfmeisterschaftin Regensburg viel Geduld gefordert. Drei Sportler der LG Sempt trotzten den widrigen Umständen in ihren Altersklassen am Besten und holten trotz diverser verletzungsbedingter Ausfälle im Team drei glänzende Goldmedaillen in den Ebersberger Landkreisnorden.

Mayer krönt sich zum Zehnkampf-König

Die letzte Entscheidung fiel in den frühen Abendstunden des Abschlusstages als sich Ruben Mayer die Krone als bayerischer König der Zehnkampf-Männer im Stadion am Weinweg aufsetzte. Mayer gewann die Konkurrenz nach ausgeglichenen zwei Tagen mit 5932 Punkten und sammelte dabei über 150 Punkte mehr ein als der Zweitplatzierte. Besonders stark trumpfte Ruben Mayer im Hochsprung mit übersprungenen 1,84 m sowie im Speerwurf mit starken 48,00 m auf. Die Laufzeiten des zweiten Tages waren nur bedingt aussagefähig, da diese Zeiten durch den Ausfall der Zeitmessanlage von Hand gestoppt wurden.

Sofie Gröninger gibt Abschiedsvorstellung

Eine Woche bevor das Abenteuer Studium und Sport an einer US-Universität für sie startete, gab Sofie Gröninger in Regensburg ihre vorläufige Abschiedsvorstellung in bayerischen Stadien. Sie sammelte am Ende gute 4825 Punkte und musste sich in der Gesamtwertung mit nur einem Pünktchen einer Gastathletin aus Sachsen beugen. In der bayerischen Wertung war Gröninger unangefochtene Nummer eins der U20-Siebenkämpferinnen.

Begonnen hatte Gröningers Wettkampf jedoch mit viel Ärger. In einem sehr schnellen Hürdenlauf, der nach Meinung der Beobachter Bestzeiten für alle Athleten hätte bedeuten können, funktionierte die Zeitmessung nicht korrekt und der Lauf musste wiederholt werden. So hatten die Athletinnen am Ende faktisch acht und nicht sieben Disziplinen in den Beinen. Sofie Gröninger gefiel in der Folge dennoch mit guten Sprung- und Wurfleistungen und betritt nun in New Orleans mit neuer Trainingsmethodik und Wettkampfsystem eine neue Mehrkampf-Welt.

Leonie Schmid visiert 5000er-Marke an

In verletzungsbedingter Abwesenheit von Maresa Hense war die Titelfrage in der weiblichen U18 relativ offen. Am Ende blieb der Titel dann trotzdem in der Semptler Trainingsgruppe von Verena Oppelt. Leonie Schmid absolvierte einen blitzsauberen Siebenkampf und steigerte ihre persönliche Bestleistung auf 4914 Punkte.

Die Freude über die Ergebnisse im Hoch- und Weitsprung (1,60 m, bzw. 5,59 m) war besonders groß und auch der 200-Meter-Lauf in 26,39 sec. wusste zu gefallen. Kann Schmid diese Form halten, ist Anfang September bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften eine gute Platzierung – vielleicht sogar die 5000er-Marke möglich.

Im Regensburger Rahmenprogramm, den Oberpfälzer Meisterschaften, absolvierte Lucia Anderl ebenfalls den Siebenkampf und steigerte ihre Punktebestleistung auf 3200 Punkte, obwohl sie ihre Stärken in den Wurfdiszplinen diesmal gar nicht ausspielen konnte.

Maxi Schreiber berappelt sich stark

Ebenso versuchten sich zwei Semptler Spezialisten der U18 im Zehnkampf des Rahmenprogramms. Maxi Schreiber und Andreas Gröninger schlugen sich bei den ungewohnten Disziplinen wacker. In der Endabrechnung der U18 konnte sich Gröninger mit 4817 Punkten auf Rang neun einsortieren. Persönliches Highlight für ihn war die neue PB im Diskuswurf (49,31 m).

Fast noch höher ist das Ergebnis von Maxi Schreiber zu werten. Nachdem er im Weitsprung dreimal knapp übertreten hatte, ließ er 400 und 1500 m aus und erzielt mit nurmehr sieben von zehn Disziplinen starke 4160 Punkte. Überragend war dabei seine neue PB über 100 m in 11,40 sec., der beachtliche Hochsprung über 1,76 m und die überraschenden 3,20 m mit dem Stab. ez/bj