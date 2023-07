EHC-Transfer Kelvin Walz: Technik, Speed und Routine

Kanadier Kelvin Walz (30) soll in Grafing Tore und Erfahrung gleichermaßen einbringen. © privat

EHC Klostersee stellt mit dem Kanadier Kelvin Walz (30) den ersten Importspieler für die Eishockey Bayernligasaison 2023/24 vor.

Grafing – Vor ein paar Tagen hatte Dominik Quinlan anlässlich der Bekanntgabe des Vorbereitungsprogramms des EHC Klostersee schon angekündigt, dass die Verpflichtung einer ausländischen Verstärkung unmittelbar bevorstehe. Gestern war es soweit: Der sportliche Leiter des Grafinger Eishockey-Bayernligisten machte den Neuzugang öffentlich. Ins rot-weiße EHC-Trikot schlüpfen wird in der bevorstehenden Saison 2023/24 der Stürmer Kelvin Walz.

Der 30-jährige Kanadier mit zudem amerikanischer Staatsbürgerschaft aus Woodbury in Minnesota skorte zuletzt zwei Jahre für den französischen Zweitligisten Mont-Blanc und stand davor bereits auch in der Schweiz für den EV Zug und den SC Langenthal auf dem Eis.

„Er hat eine sehr gute Ausbildung in Nordamerika genossen, schon Erfahrung in Europa gesammelt und bringt genau die Fähigkeiten mit, die wir bezogen auf die Zusammensetzung unserer Mannschaft für wichtig erachten“, beschrieb Quinlan den quirligen Center aus einer echten Eishockey-Familie: Vater Wes Walz war mit dem EV Zug Schweizer Meister, NHL-Profi und später Assistent-Coach, Kelvins drei Schwestern waren oder sind ebenfalls noch im Eishockey aktiv.

Mit den beiden Head-Coaches sei er sich nach mehreren Video-Calls einig gewesen, dass Walz, der zusammen mit seiner Frau nach Grafing kommen wird, die richtige Wahl sei. „Er ist sehr schnell, ein Kämpfer-Typ und einer, der sich auch für keinen Check zu schade ist.“ Ein Profil also, das im Großen und Ganzen auch auf den Kanadier Lynnden Pastachak zutraf, der die EHCler nach zwei gemeinsamen Jahren in Richtung Eispiraten Dorfen verlassen hat.

„Kelvin lebt von seiner Schnelligkeit, das kann in der Bayernliga ein ausschlaggebender Punkt sein, wie wir aus Erfahrung wissen. Dazu ist er defensiv stark und ein Teamplayer“, ist Florian Engel, Teil des Trainer-Duos, überzeugt, dass Walz gut ins Team passt.

„Da waren wir nach den Gesprächen und der Sichtung von Videos absolut gleicher Meinung“, merkte der weitere Bandenchef Gert Acker an. „Er ist eher klein, hat aber enormen Speed und eine gute Stocktechnik. Das passt alles gut zu der Spielweise, die wir von unserem Team erwarten.“

Die in der Vergangenheit eher belächelte zweithöchste Spielklasse Frankreichs ist zuletzt immer mehr in den Fokus deutscher Dritt- und Viertligisten gerückt. „Wir hoffen natürlich, dass Kelvin sich schnell eingewöhnt und ähnlich einschlägt“, verweist Quinlan auf den kanadischen Angreifer Felix Beauchemin-Brassard, wie Walz in der nordamerikanischen NCAA ausgebildet, anschließend in die französische zweite Liga gewechselt und in der Vorsaison in Reihen des EC Peiting einer der Top-Skorer in der Oberliga Süd gewesen.

Die zweite Kontingentstelle soll auf jeden Fall besetzt werden, doch da hätten sich „aussichtsreiche und bereits weit fortgeschrittene Gespräche mit einem Kandidaten“ wieder zerschlagen, so Quinlan. „Da standen plötzlich einige Dinge im Raum, auf die wir uns nicht einlassen wollten.“

Offen sei man sowohl für eine Defensiv- wie auch eine Offensivverstärkung. „Das hängt auch mit weiteren Entscheidungen zusammen, die unmittelbar bevorstehen.“ Unter Druck sieht man sich beim EHC diesbezüglich derzeit noch nicht, „da haben wir noch gut zwei, drei Wochen Zeit.“

Die Demission von Torhüter Dominik Gräubig, dessen Verbleib man bei den Klosterseern nach den Zusagen von Philipp Hähl und Marinus Schunda als nicht notwendig erachtet hat („Zwei gestandene Keeper sind ideal, die dritte Goalie-Position soll einer aus dem Nachwuchs einnehmen“), war bereits bekanntgegeben worden.

Wechseln wird der Puckfänger zu einem anderen Bayernligisten, womit es im Ligabetrieb ein Wiedersehen gibt. Die Geretsried River Rats gaben Gräubigs Verpflichtung bekannt; als Nachfolger von Martin Morczinietz (Karriere-Ende), der auch eine Grafinger Vergangenheit vorzuweisen hat. ele