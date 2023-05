Re-Start der Tennisserie: Drei Turniere für die Jüngsten

Von: Olaf Heid

Der rot-gelbe Ball steht im Fokus beim Kleinfeldturnier, der orangene im Midcourt. ola © Foto: Olaf Heid

Es wird einen Re-Start für eine Kleinfeld- und Midcourt-Runde der Tennisjugend im Landkreis Ebersberg geben. Diese wird an drei Terminen und verschiedenen Orten ab Juni für Kinder der Altersklassen U9 und U10 ausgetragen werden.

Landkreis – 2012 war die Serie erstmals ins Leben gerufen worden, nach ein paar Jahren erlahmte das Interesse daran, so dass die Organisatoren auf eine Ausrichtung verzichteten. Im vergangenen Jahr waren die Kleinfeld- und Midcourt-Asse bereits wieder in die Tennis-Titelkämpfe der Ebersberg Open miteingebettet gewesen. Und heuer lassen die Veranstalter vom TC Zorneding (Petra Pauli) und TC Topspin (Bernhard Ganahl) den Nachwuchs wieder in einer dreiteiligen Serie um den Titel eines Landkreismeisters spielen.

„Wir hoffen auf eine gute Beteiligung“, wirbt Pauli um viele Teilnehmer. „Die Turnierserie ist der ideale Einstieg in den Tennissport.“ Und es lohnt sich auch, denn das Organisationsteam hat die Raiffeisen-Volksbank Ebersberg als Hauptsponsor gewinnen können, „sodass es uns möglich ist, schöne Pokale zu besorgen und eine Abschlussveranstaltung anzubieten.“

Mitmachen können alle Kinder der Jahrgänge 2013 und jünger (U10) in der Midcourtrunde und der Jahrgänge 2014 und jünger (U9) in der Kleinfeldrunde. Teilnahmeberechtigt sind alle Tennisspieler, die Mitglied eines Vereins im Landkreis Ebersberg sind oder ihren Wohnsitz hier haben.

Die U9/U10-Turnierrunde startet am Dienstag, 13. Juni, um 14.30 Uhr auf der Anlage des TC Grafing (Ersatztermin 21. Juni). Anmeldeschluss ist Donnerstag, 8. Juni. Turnier zwei steigt beim TC Pliening am 30. Juni (Ersatztermin 7. Juli). Hier kann man sich noch bis zum 25. Juni anmelden. Der Abschluss der Serie steigt am 12. Juli beim TC Zorneding, inklusive Siegerehrung und Player’s Party (Ersatztermin: 19. Juli; Anmeldung bis 7. Juli).

Die Anmeldungen des Tennisnachwuchs sind vereinsweise per Email an meldung@tctopspin.de zu richten (Eingang wird bestätigt). Es sind dabei Name, Vorname, Geburtsjahr, Verein und das Turnier (Midcourt oder Kleinfeld) anzugeben. Es genügt eine einmalige Anmeldung für alle drei Turniere – das Startgeld beträgt einmalig 20 Euro, auch wenn beispielsweise nur eines bestritten wird. Es wird um kurze Mitteilung gebeten, falls jemand bei einem Folgeturnier verhindert sein sollte. Gespielt wird auf Zeit.