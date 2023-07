Tennis: Hitting Partner auf dem heiligen Rasen von Wimbledon

Von: Olaf Heid

Daumen hoch nach einer anstrengenden Einheit: Florian Hennig mit Maria Timofejeva und Trainer Anej Morel (li.). © Foto: privat

Tennis auf Rasen, in komplett weißer Bekleidung und zwischendurch gibt es Erdbeeren mit Sahne. Was der Mythos Wimbledon bedeutet, durfte der Zornedinger Florian Hennig (36) hautnah miterleben.

VON OLAF HEID

Zorneding/Wimbledon – „Man spürt diese enorme Tradition, sobald man die Anlage betritt. Wimbledon hat tatsächlich eine ganz besondere Aura. Auch wenn die Erdbeeren ganz normal geschmeckt haben“, berichtete der Vereinstrainer und Mannschaftsspieler des TCZ mit einem Schmunzeln. Nicht umsonst gilt das Turnier im Südwesten Londons als das Mekka des Tennissports.

Am gestrigen Montag hat es offiziell seine Pforten geöffnet. Dann geht es für die Weltbesten ihrer Zunft zwei Wochen lang um Ruhm, Ehre und einen Eintrag in die Geschichtsbücher. Nur die besten rund einhundert Spielerinnen und Spieler qualifizieren sich direkt über ihre Weltranglistenposition für das Hauptfeld. Schwächer platzierte Profis müssen sich in der Vorwoche über die Qualifikation in den Wettbewerb kämpfen.

Mitten im Getümmel befand sich auch der 36-jährige Hennig – jedoch nicht als Spieler, sondern als sogenannter „Hitting Partner“ der russischen Spielerin Maria Timofejeva (Position 216 der Welt). „Meine Aufgabe bestand darin, zweimal täglich mit Maria zu trainieren und sie im Hinblick auf ihr erstes Match in der Qualifikation einzuspielen“, formulierte Rechtshänder Hennig seine Jobbeschreibung.

„Für uns beide war es das erste Mal in Wimbledon. Im Gegensatz zu Maria hatte ich zuvor noch nie auf Rasen gespielt. Es war also abenteuerlich“, berichtete der Zornedinger. „Der Ball springt deutlich flacher ab als auf Sand. Teilweise verhungert er sogar. Das Spiel dort ist nicht so schnell, wie man oft denkt.“

Der Kontakt zur 19-jährigen Timofejeva kam über ihren Coach Anej Morel, einen Slowenen, zustande. „Anej und ich kennen uns schon seit einiger Zeit. Wir schätzen uns“, erläuterte Hennig, der Leistungsklasse 1,5 aufweist und heuer seine Ausbildung zum B-Trainer abschließt. „Im vergangenen Jahr kam Maria nach München und wir standen immer mal wieder gemeinsam auf dem Platz.“ Den Trainingssessions folgten nun weitere auf Rasen.

Dafür wurde Hennig von der jungen Dame angefragt – und sagte sofort zu: „Solch eine Gelegenheit darf man sich nicht entgehen lassen.“ Über WM-Sport in Baldham wurde der 36-Jährige dafür von seinem Ausrüster in Weiß ausgestattet: Schuhe, Shirts und Shorts erhielt er für seinen Trip auf die Insel.

In Wimbledon hatte sich das Trio das Hauptfeld zum Ziel gesetzt. Dafür wären drei Siege in der Qualifikation notwendig gewesen. Der Plan ging jedoch nicht auf. Bereits in ihrem ersten Match musste sich Timofejeva der Chinesin Zhouxuan Bai (WTA 191) in zwei Sätzen mit 3:6 und 2:6 geschlagen geben. Damit war das Unternehmen Wimbledon für die junge Russin und ihr slowenisch-deutsches Trainerteam frühzeitig beendet.

„Es war einfach nicht unser Tag, insgesamt war es trotzdem eine tolle Erfahrung. Maria ist noch jung. Es werden weitere Chancen kommen“, glaubt Hennig an künftige Erfolge der erst 19-Jährigen. „Ich habe mich auf jeden Fall sehr über die Einladung gefreut. Vielleicht ergibt sich ja eine weitere Möglichkeit“, zog der TCZ-Trainer ein positives Fazit bevor es zurück in den gewohnten Tennisalltag auf die Anlage nach Zorneding ging.

Am kommenden Samstag ist der 36-Jährige B-Trainer wieder selbst als Spieler gefordert, wenn es für die Herren-30-Mannschaft des TCZ in Fürstenzell um den Aufstieg in die Bayernliga geht.

Kurzbesuch ganz in Weiß auf dem Centercourt: Florian Hennig aus Zorneding weilte im Mekka des Tennissports. Als Hitting Partner durfte er auf der Londoner Anlage in Wimbledon spielen, aber nur auf einem Nebenplatz. © Foto: privat