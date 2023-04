Tennis: Rehbergs bitteres Aus nach Matchbällen

Von: Olaf Heid

Teilen

Das darf doch nicht wahr sein: Max Rehberg verpasste knapp die zweite Runde bei den BMW Open. Foto: imago © imago

Die Enttäuschung saß tief. Max Rehberg konnte auch der Applaus der vielen Zuschauer auf dem Nebencourt der Anlage des MTTC Iphitos nicht wirklich aufheitern. Bei den BMW Open in München war für den jungen Tennisprofi aus Landsham bereits nach der ersten Runde wieder Schluss.

München – Der 19-jährige Lokalmatador unterlag dem Ungarn Marton Fucsovics nach großem, packenden Kampf und Satzführung bitter mit 6:4, 6:7 (6:8) und 3:6.

VON OLAF HEID

Rehberg verpasste die kleine Sensation, obwohl er als Nummer 412 der Welt den erfahrenen Gegner zwei Sätze lang gut beherrscht hatte. Der Deutsche führte in einem lange ausgeglichenen Match gegen den rund 350 Ränge besser platzierten Ungarn im zweiten Durchgang bereits 4:1 und vergab im Tiebreak zwei Matchbälle. „Ich war zwei Sätze der bessere Spieler“, meinte ein trauriger Max Rehberg im Anschluss an das 2:38 Stunden dauernde Match. „Ich habe fast alles richtig gemacht, nur nicht den letzten Punkt – und das wurde mir zum Verhängnis.“

Im ersten Abschnitt hatte er beim Stand von 2:2 das entscheidende Break geholt und bei 5:4-Führung mit dem dritten Satzball das 6:4 eingetütet. Der gewaltige nominelle Unterschied laut Weltrangliste war nicht zu sehen. Rehberg agierte mehr als nur auf Augenhöhe. Denn mit 4:1 und 5:3 lag der Landshamer dann im zweiten Satz in Front, kassierte das 5:6 und glich mit eigenem Aufschlag zum 6:6 aus und schaffte es so noch gegen Fucsovics in den Tiebreak.

„Er hat keinen mega Schlag, kann aber alles ganz gut und ist physisch sehr, sehr gut“, schilderte Rehberg. Das, was die Waage zugunsten der ATP-Nummer 75 kippen ließ: „Er war einen Tick routinierter und hat jede Woche diese Matches auf solchen Turnieren.“ Das Mentale hatte in dieser Drucksituation eben auch Einfluss.

Oder aus Sicht des 19-Jährigen anders ausgedrückt: „Es waren zwei leichte dumme Fehler von mir“, haderte er mit seinen vergebenen Matchbällen beim Stand von 6:4 im Tiebreak. Der 31-jährige Ungar bekam durch den 6:6-Ausgleich Oberwasser und nutzte seinen ersten Satzball sofort zum 8:6. „Das war knapp, ist halt so“, ärgerte sich Rehberg.

In Abschnitt drei kassierte der Landshamer, der an der Tennisbase Oberaching trainiert, bei 2:2 ein frühes Break, dem er vergeblich hinterherlief. Fucsovics durchbrach Rehbergs Aufschlag noch ein zweites Mal und verwandelte seinen zweiten Matchball zum 6:3-Erfolg.

„Jetzt werde ich ein, zwei Nächte nicht gut schlafen“, meinte der 19-Jährige nach der verpassten Chance. „Die Enttäuschung ist groß. Ich habe es geschafft offensiv zu spielen, aber leider am Ende nicht mit Erfolg.“ Das Positive, die Motivation, die der Jungprofi aus seinem zweiten Auftritt bei den BMW Open mitnehmen kann: „Die Stimmung am Platz war super“, schwärmte er und dankte für die lautstarke Unterstützung der heimischen Fans. Und: „Er ist 31 Jahre alt, ich erst 19.“ Will heißen: Die Top 100 sind für Max Rehberg nicht mehr so weit entfernt.