Plieninger Tennissenioren ohne Chancen gegen Pfarrkirchens Zauberer

Von: Olaf Heid

Smalltalk nach der Lehrstunde: Plienings Markus Gottwald (Mi.) und Christian Reicherseder mit Pfarrkirchens Jaroslav Pospisil (Roberto Menendez im Hintergrund, li.). Foto: privat © privat

„Der Spieltag war cool. Das waren richtig nette Gegner“, sagte der Plieninger Mannschaftsführer der Herren 40 nach der Partie der Regionalliga Süd-Ost gegen den TC Pfarrkirchen. Nein, das Heimspiel hatten die TCP-Senioren um Michael Hauser aber (erwartungsgemäß) nicht gewonnen, sondern mit 1:8 Punkten deutlich verloren.

Pliening – Dennoch sei das einseitige Duell mit dem Spitzenreiter, der „wie der FC Bayern in der Fußball-Bundesliga auftritt“, ein Erlebnis gewesen.

Auf der einen Seite die Plieninger, die mit Leistungsklassen im vorderen einstelligen Bereich aufwarten können, aber auf der anderen Seite die Pfarrkirchener Gäste, die etliche, ausländische Ex-Profis und Weltranglistenspieler in ihren Reihen haben (wir berichteten). Christian Singer (2:6, 0:6 gegen Roland Pöttinger) und Christian Reicherseder (2:6, 0:6) unterlagen zwei Österreichern, der Plieninger Philipp Allgeier (2:6, 0:6 gegen Matthias Müller) einem der beiden Deutschen im Kader. „Alle Matches war klar, bis auf das, was wir wie erhofft gewonnen haben“, erläuterte Hauser, der dem Tschechen Jaroslav Pospisil, einst auf ATP-Position 103 (2011) geführt, immerhin beim 2:6 und 2:6 vier Spiele abnehmen durfte. Tino Varra bezwang an Position sechs den Pfarrkirchener Christoph Schmid (6:2, 7:5) und sicherte den TCP-Ehrenpunkt.

Gar kein Spiel, also die sogenannte „Brille“ (0:6, 0:6), bekam hingegen Markus Gottwald an Position zwei vom Spanier Roberto Menendez Ferre verpasst. „Ich habe eigentlich gut gespielt und sogar Break- und Spielbälle gehabt“, erläuterte Gottwald lachend. „Aber er hat gefühlt nur drei Fehler im ganzen Match gemacht. Das war überragend, was er auf den Platz gezaubert hat.“

Vor allem die enorme Geschwindigkeit, die der spanische Rechtshänder in die Ballwechsel einbrachte, und sein sportlicher Biss machten den Unterschied. „Er tut halt nichts anderes, spielt haufenweise Preisgeld-Turniere und ist nicht umsonst in der Welt die Nummer 1 der Herren 45“, schwärmte Plienings Nummer zwei über den Vollprofi, der „ein sympathischer Kerl“ und hinterher auch lange beim Essen noch sitzen geblieben sei.

Im Einser-Doppel machte Gottwald mit Christian Reicherseder davor noch eine ähnliche Erfahrung. Gegen Pospisil/Menendez verloren sie 0:6 und 1:6. „Das war einfach nur beeindruckend, mit welcher Klasse die beiden agiert haben. Sie sind ja nicht umsonst immer noch in der Doppel-Weltrangliste geführt“, schilderte Gottwald. Allgeier/Varra unterlagen Müller/Schmid ebenfalls deutlich (2:6/2:6), während es Hauser/Singer gegen die Österreicher Schneiderbauer/Pöttinger immerhin bis in den Champions-Tiebreak schafften (5:7, 6:3, 7:10).