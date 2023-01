Tennis: Zwei Teams wagen das Abenteuer Regionalliga

Von: Olaf Heid

Aufs zweite Jahr Regionalliga freuen sich Michael Hauser und die TCP-Herren 40. © Foto: Olaf Heid

Im Augenblick läuft die Tennis-Winterrunde auf Hochtouren, doch die Mannschaften und Vereine können sich schon auf kommenden Sommer freuen. Mit ein Grund: Der Bayerische Tennis-Verband (BTV) hat die überregionale Gruppeneinteilung bekannt gegeben.

Landkreis – Diese umfasst die Regionalliga und die sogenannten BTV-Ligen (Bayernliga, Landesliga 1 und 2). Mit insgesamt 19 Mannschaften ist der Landkreis Ebersberg hier involviert, in der höchsten deutschen Spielklasse der Senioren sind es heuer sogar zwei Vertreter.

Erstmals überhaupt werden die Damen 50 des TC Steinhöring in der Regionalliga Süd-Ost aufschlagen. Im Vorjahr wurde die Formation um Kapitänin Liselotte Windstetter souveräner Meister der Bayernliga Süd. Nach langem internen Ringen, ob man den Sprung überhaupt wagen soll, habe man gemeldet, erläutert sie. „Wir wollen es riskieren.“ Die Bedenken waren vor allem durch die geringe Kadergröße entstanden: In der BTV-Liga trat man zu viert an, nach dem Aufstieg in die deutschlandweite Klasse müssen die Steinhöringerinnen zu sechst auf den Platz.

Dieser Knoten wurde gelöst. „Wir haben jetzt zwei Neue in der Mannschaft“, freut sich Windstetter über die Neuzugänge Brigitte „Lucy“ Oggolter (wechselte vom letztjährigen Gegner GW Luitpoldpark München) und Tina Altmann (vom TV Feldkirchen). Letztere wird sogar als neue Nummer eins dabei sein. „Wir sind jetzt zu siebt, suchen aber noch jemand“, betont die TCS-Kapitänin.

Sie freut sich mit ihrer eingeschworenen Gemeinschaft aber auf eine spannende Runde ab Anfang Mai – das Ziel ist der Klassenerhalt. Die Gegner sind alle in Bayern beheimatet und seien durchaus interessant, so Windstetter weiter. Nur zwei weitere Fahrten könnten drohen: Aus Franken gehören lediglich der TSV Altenfurt und Mitaufsteiger TSV Grafenrheinfeld (Meister Bayernliga Nord) zur Damen 50-Gruppe.

Dagegen haben die Herren 40 des TC Pliening ihr zweites Jahr in der Eliteklasse vor sich. Mit fast unverändertem Kader möchte man gegen fünf altbekannte und zwei neue Gegner bestehen. Die beiden Aufsteiger TC GW Gräfelfing (Süd) und der TC Herzogenaurach (Nord) ordnet TCP-Mannschaftsführer Michael Hauser als schwierige Hürden ein. Auch die Teams aus Leipzig und Dresden sind wieder am Start. „Aber normal sollten wir sie diesmal nicht nach Sachsen fahren müssen. Der Verband wechselt das durch“, weiß Hauser. „Dadurch könnten wir auch vier Heimspiele erhalten. Im Aufstiegsjahr waren es ja nur drei.“

Wann es genau wo losgeht, legt der BTV bis spätestens Ende Januar fest. Bis Donnerstag hatten die Vereine darum nur noch Zeit ihre Einsprüche gegen die vorläufige Gruppeneinteilung kundzutun. Die Einteilungen für die Region Südbayern, also alle Ligen unter denen des BTV, sind in Vorbereitung und sollen laut Verband am 20. Januar veröffentlicht werden. OLAF HEID