Tennis-Senioren-WM: Steigerung im richtigen Augenblick für Bronze

WM-Bronze für den Zornedinger Florian Hennig (r.) und seinen Doppelpartner Lars Hartmann (Münster). Foto: privat © privat

Der Traum vom Edelmetall schien bereits geplatzt. Bei der Tennis-Weltmeisterschaft der Senioren im türkischen Manavgat bei Antalya stand der Zornedinger Florian Hennig (LK 1,6) im Viertelfinale der Doppel-Konkurrenz (Herren 35) unmittelbar vor dem Aus.

Landkreis/Manavgat – Gemeinsam mit seinem Partner Lars Hartmann (LK 2,3) aus Münster lag Hennig gegen das australische Duo Mirsad Dedajic/Nicholas Vicary schon mit 4:6 und 2:5 in Rückstand, ehe beide mentale Stärke bewiesen und das Match noch herumrissen. „Wir haben zu jedem Zeitpunkt daran geglaubt, noch als Gewinner vom Platz gehen zu können, auch als es ausweglos erschien. Im letzten Moment konnten wir unser Level noch mal steigern“, berichtete die Nummer eins des TC Zorneding.

Den zweiten Durchgang holten Hennig/Hartmann mit 7:6, um wenig später im entscheidenden Champions-Tiebreak nach über zwei Stunden ihren ersten Matchball zum 10:6 zu verwandeln. „Wir haben uns natürlich riesig gefreut. Damit hatten wir die Bronze-Medaille bereits sicher“, so Hennig.

Auf ihrem Weg ins Viertelfinale hatte sich das ungesetzte deutsche Duo zuvor einen Namen gemacht, obwohl sie noch nie zuvor ein gemeinsames Doppel bestritten hatten. „Wir haben uns erst vor wenigen Wochen bei den Deutschen Meisterschaften in Leimen kennengelernt und dann beschlossen, in der Türkei gemeinsam an den Start zu gehen.“ Der Zornedinger und der Münsteraner starteten gegen die Nordamerikaner Grant Findlay-Shirras (Kanada) und Jevin West (USA) gleich solide ins Turnier (6:3, 6:4), ehe beide im Achtelfinale einen Sahnetag erwischten und das favorisierte argentinische Duo Satnislav Ichkov/Ezequiel Krivulin sensationell mit 6:1 und 6:2 aus dem Turnier warfen.

Auf den Sieg gegen das Australische Doppel folgte das Halbfinale gegen die Titelverteidiger Andriy Baidikov/Viacheslav Siedoplatov aus der Ukraine. „Sie waren an diesem Tag eine Nummer zu stark für uns. Wir können insgesamt trotzdem zufrieden sein und auf eine tolle Erfahrung zurückblicken“, resümierte Hennig.

In der Einzelkonkurrenz (H35) schaffte es der Zornedinger durch einen 6:2, 6:2-Sieg gegen einen Inder bis ins Achtelfinale, in dem er dann aber einem Franzosen klar mit 1:6 und 4:6 in den Sätzen unterlag. Matthias Hahn (LK 2,0), der in der Hallen-Winterrunde für den TC Pliening an den Start ging, holte mit den deutschen Herren 45 im Team-Event in Manavgat ebenfalls eine bronzene WM-Medaille. ez/ola