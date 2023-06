Tennis: Steinhöringer Dankeschön an Claudia Porwik

Von: Olaf Heid

Erinnerung an ein denkwürdiges Treffen: Steinhörings Liselotte Windstetter (li.) mit Ex-Profi Claudia Porwik. Foto: privat © privat

Die Niederlage beim Regionalliga-Primus TSV Altenfurt war eingeplant, das 1:8 kein Beinbruch. „Wir wussten, dass wir dort keine Chance haben werden. Das Spiel war sehr klar, trotz drei Champion-Tiebreaks“, bestätigte Steinhörings Kapitänin Liselotte Windstetter.

Steinhöring – Ihre Tennisdamen 50 genießen aber dennoch die Premierensaison in der höchsten deutschen Spielklasse in vollen Zügen. Ganz besonders traf das am vergangenen Sonntag auf Windstetter zu, die es in ihrem Einzel auf Position vier mit der ehemaligen Profispielerin Claudia Porwik zu tun bekam.

„Sie war sehr nett“, tauschte sich die Steinhöringerin mit der Halbfinalistin der Australian Open von 1990 auch hinterher aus. Im Match hatte Windstetter beim 1:6 und 0:6 der einstigen Weggefährtin von Tennis-Ikone Steffi Graf, mit der Porwik gemeinsam 1992 den Fed-Cup gewann, wenig entgegen zu setzen und erklärte lachend: „Sie hat mir im ersten Satz beim 5:0 den einen Ehrenpunkt machen lassen. Vielen Dank, Claudia.“

Nachdem die heuer neue Steinhöringer Nummer eins, Christine Altmann (3:6, 3:6), Margot Schnaitter (6:3, 5:7, 3:10), Marion Schug (5:7, 2:6), Brigitte Oppolter (3:6, 1:6) und Rosi Stein (1:6, 6:1, 7:10) ebenfalls in ihren Matches den Kürzeren gezogen hatten, hieß es vor den Doppeln bereits 0:6.

Außer Windstetter kam aber niemand mehr in den Genuss, gegen die ehemalige Nummer 29 der Einzel-Weltrangliste (1990) antreten zu dürfen. Die einstige Doppelspezialistin Porwik trat mit Partnerin Sabine Henn nicht an, so dass das Duo Schnaitter/Oggolter den Ehrenzähler des TCS kampflos erhielten. Windstetter/Stein (3:6, 0:6) und Altmann/Schug (6:4, 3:6, 7:10) unterlagen jedoch ihren Altenfurter Gegnern.

„Das Ergebnis war letztlich das, was wir erwartet haben“, so die TCS-Spielführerin. Auch wenn die Aufsteigerinnen ohne Sieg die Rote Laterne tragen, von Aufgeben wolle man nichts wissen. „Wir gehören vielleicht nicht in die Klasse, aber ganz so weit weg von dem Niveau sind wir auch nicht“, sagte Windstetter. „Wir werden weiterhin alles geben, was wir haben.“ Denn noch ist der Klassenerhalt durchaus machbar. Am Samstag, 1. Juli, geht’s nach Höhenkirchen (12 Uhr). ola