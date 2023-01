Tennis: TCP-Senioren treten so geballt und so erfolgreich auf

Von: Olaf Heid

Klasse Resultate lieferten die Plieninger (hi., v.l.) Michi Hauser, Dirk Rehberg, Stefan Baltz sowie (vo.) Philipp Allgeier und Markus Gottwald in Ismaning ab. © Foto: privat

Einen bleibenden Eindruck haben die Tennissenioren des TC Pliening beim 9. Winter-Cup in Ismaning hinterlassen. Acht Spieler waren beim fünftägigen Hallenturnier des TC Ismaning im Einsatz und überzeugten mit tollen Ergebnissen.

Pliening/Ismaning – Allen voran Dirk Rehberg im Einzel der Altersklasse der Herren 55. Nach einer Verletzungsauszeit im Dezember hatte er sich in Topform gebracht und gewann als Ungesetzter den Wettbewerb. Fünf Siege lieferte der 54-Jährige ab, vier davon kompromisslos in zwei Sätzen. „Leiden“ musste unter Rehbergs druckvollem Spiel auch der Topgesetzte Jan Polland (TV Feldkirchen/DR 27), der 2:6 und 3:6 eliminiert wurde. „Dirk hat einfach nur krass gespielt“, lobte Herren 40-Kapitän Michael Hauser die Glanzvorstellung seines Teamkollegen.

Im Finale schlug Rehberg (DR 187) dann auch noch Mario Bassler (TSV Gliching/DR 58) nervenstark nach drei Sätzen (6:4, 2:6, 10:7). Es hätte bei den „55ern“ sogar ein rein Plieninger Finale geben können, doch Stefan Hesseln schied im Viertelfinale knapp gegen Bassler (6:2, 6:7, 2:10) aus.

Vereinskollege Stefan Baltz gewann bei den Herren 50 zwei Matches, bevor er bitter im Halbfinale mit 6:4, 3:6 und 6:10 an Robert Faulent (SV Kranzberg) scheiterte. Dessen Stärke im Champions-Tiebreak hatte auch Oliver Wagner (TCP) bei seiner Erstrundenniederlage (6:3, 3:6, 8:10) erfahren. Doch Wagner war danach in der Nebenrunde nicht zu stoppen und holte sich ohne ein abgegebenes Spiel in zwei Matches weitere wertvolle Ranglistenpunkte.

Am stärksten war aus TCP-Sicht die Herren 40-Konkurrenz besetzt. Im Viertelfinale gab es zwei interne Duelle: Matthias Hahn (spielt Winterrunde für Pliening, im Sommer für den Marburger TC) bezwang Philipp Allgeier (6:2, 6:1), während Markus Gottwald dank seiner Aufschlagstärke gegen Hauser (6:3, 6:4) triumphierte. Im Halbfinale zog Gottwald mit 6:7, 1:6 den Kürzeren gegen Hahn, der seinerseits im Endspiel gegen den Ismaninger Gerhard Rainer unterlag (6:4, 5:7, 8:10).

Das Urteil vom „40er“-Kapitän Hauser: „Im Großen und Ganzen war das für uns eine gelungene Nummer“, sagte er und ergänzte lachend: „Für die anderen ist es schon komisch, dass wir so geballt auftreten und als Dorfverein so erfolgreich sind.“ OLAF HEID