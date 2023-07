Tennisherren 50 des TC Seeschneid steigen im Premierenjahr auf

Von: Olaf Heid

Sichere Spielweise half dem Seeschneider Uli Kaiser zum Sieg und seinem Herren 50-Team zum Aufstieg. © Verein

Die Tennisherren 50 des TC Seeschneid sind am Ziel ihrer Wünsche angekommen. In ihrem Premierenjahr sicherte sich die Mannschaft um Spielführer Helmut Nahs vollkommen überraschend sogleich die Meisterschaft in der Südliga 3 und den damit verbundenen Aufstieg in die Südliga 2.

Seeschneid – Dabei hatten die TCS-Senioren das vermeintlich vorentscheidende Duell beim TC Ramersdorf II mit 3:6 Zählern verloren gehabt. „Wir konnten in Summe nur zwei Einzel und ein Doppel gewinnen“, schilderte Teamsprecher Ralf Tuchard. Rudi Blumoser, der in der Setzliste an Position 2 geführt wird, fehlte dem Team verletzungsbedingt. Nur Nahs und Ulrich Kaiser gewannen ihre Einzel sowie Nahs/Martin Meier ihr Doppel. Die ersten beiden Seeschneider Minuszähler der Runde waren nach zuvor vier Siegen fix.

Weil aber auch Tabellenführer Ramersdorf sich einen Patzer geleistet hatte, kam der Taschenrechner zum Einsatz. „Somit mussten wir das letzte Punktspiel gegen den PSV Haar mit einem Vorsprung von sechs Matchpunkten gewinnen“, erläuterte Tuchard. Ein 6:3 hätte gereicht, um nach Punkten gleich-, aber nach Matches vorbeizuziehen. „Es lag nun an uns, den Aufstieg zu erreichen.“ Es wurde ein 8:1.

„Was vorher nicht für möglich gehalten wurde, traf ein“, freute sich der TCS-Sprecher, der selber im Champions-Tiebreak gesiegt hatte. „Wir gewannen alle sechs Einzel und standen somit vor den drei zu spielenden Doppeln als Aufsteiger fest.“ Die Freude war groß, die Haarer Gegner gratulierten fair und wohnten der Grillfeier der Meister, zu denen noch Nara Uch und Ulrich Huntgeburth gehören, bei. ola