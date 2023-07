Nach 5:4-Krimi: TC Pliening bleibt im deutschen Tennis-Oberhaus

Von: Olaf Heid

Sie sind auch ein drittes Jahr Regionalligist: Plienings Herren 40 feiern den Klassenerhalt mit (hi., v.l.) Dirk Rehberg, Stefan Baltz, Jan Kopacka, Tom Schlüter, Matthias Hahn, Christian Singer sowie (vo.) Markus Gottwald, Michael Hauser, Tino Varra und Christian Fuchs. Foto: Verein © Verein

Pliening – Sie haben ein weiteres Erfolgskapitel beim TC Pliening aufgeschlagen. Die Tennisherren 40 haben sich am vergangenen Samstag durch einen 5:4-Sieg beim TC Grün-Weiß Gräfelfing ein drittes Jahr in der Regionalliga Süd-Ost gesichert.

Nachdem die Herren 50 des TCP in der Vorwoche in der Bayernliga Süd Meister geworden sind und aufsteigen, kann der Club in der Sommersaison 2024 damit gleich zwei Mannschaften in der höchsten deutschen Spielklasse stellen. „Das war meines Wissens nach weder in Pliening noch im Landkreis jemals der Fall“, freute sich Michael Hauser, TCP-Kapitän der „40er“, über diesen beeindruckenden Fakt.

Der Plieninger Jubel auf der Anlage des TCG galt aber natürlich vor allem dem hart erkämpften Klassenerhalt der „40er“. Es sei die erwartet emotionale und „enge Kiste“ gewesen, so Hauser. Der externe, vorm Spieltag angeforderte Oberschiedsrichter hatte einige Situationen zu schlichten bzw. zu beurteilen. „Das war schon gut, dass er da war. Er hat entschieden und dann war Ruhe auf dem Platz“, lobte der TCP-Kapitän dessen Präsenz.

Kein Wunder aber, dass es emotional war. „Das war schon verrückt. Die erste Runde der Einzel ging mit 3:0 an uns, die zweite mit 3:0 an die anderen“, schilderte Hauser. Plienings Tscheche Jan „Hans“ Kopacka gewann an Position zwei (6:3, 6:2 gegen Boris Reitenbach), Markus Gottwald an vier (6:3, 6:4 gegen Ladislav Drapal) und Dirk Rehberg nach einem Krimi an sechs (7:5, 2:6, 11:9 gegen Mathias Geissler). „Die Spiele, die wir gewinnen konnten, haben wir gewonnen“, analysierte Hauser.

In den anderen Partien mussten sich seine Mitspieler und er den ausländischen Kräften der Gastgeber geschlagen geben. Christian Fuchs unterlag im Spitzeneinzel dem Österreicher Helmuth Fellner (5:7, 2:6), Hauser an Nummer drei dem Gräfelfinger Tschechen Tomas Kozisek (3:6, 1:6) und Stefan Baltz an fünf dem zweiten Austria-Gastspieler des TCG, Christian Schwenk, nur knapp (3:6, 6:4, 6:10).

Mit einem 3:3 ging es in die Doppel und hier hatten die mit drei Ersatzspielern angereisten Plieninger mehr Variablen zur Hand. Sie zogen mit Christian Singer und Tino Varra zwei frische Trümpfe, weil auch Baltz und Rehberg nach ihren harten Matches verzichteten. „Das war unser Plus“, wusste auch Haser, der im Einser-Doppel an der Seite von Kopacka punktete (6:2, 6:2 gegen Fellner/Reithenbach). Fuchs/Singer (7:6, 6:2 gegen Kozisek/Schwenk) sicherten dem TCP den Gesamtsieg. Dass Gottwald/Varra danach noch unterlagen (3:6, 7:5, 7:10), tat aber nicht mehr weh.

Plienings Senioren (8:4 Punkte, 24:39 Matches) bleiben drin, die Gräfelfinger müssen nach nur einem Jahr als Sechter (6:8, 25:38) wieder absteigen. „Es ist eine verrückte Liga“, so der Kapitän. „Nach Matchpunkten sind wir Vorletzter, nach Punkten nun sogar noch Dritter.“

Der Alles-oder-nichts-Spieltag im Südwesten Münchens habe sich angefühlt „wie ein Heimspiel für uns“, dankte der TCP-Spielführer den mehr als 40 mitgereisten Fans seiner Mannschaft. „Wenn wir einen Punkt gemacht haben, wurde es laut. Da war eine richtig gute, coole Stimmung am Platz.“

Mittendrin und sofort dabei war auch Matthias Hahn, der in der nächsten Saison für Pliening aufschlagen wird, wie Hauser mitteilte. Hahn (zuletzt Marburger TC/Regionalliga) half beim Coaching seiner zukünftigen Teamkameraden und ist eine Riesenverstärkung. „Denn damit haben wir den Bayerischen Meister in der Halle (Hahn) und im Freien (Fuchs) in der Mannschaft“, so Michael Hauser lachend.