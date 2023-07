Für Plienings Tennisherren 50 steht Regionalliga-Tür ganz weit offen

Von: Olaf Heid

Wir lassen nichts anbrennen. Dirk Rehberg, Mannschaftsführer der Plieninger Tennisherren 50, über die gute Ausgangsposition vor dem letzten Spieltag. © Foto: Verein

Die Tennis-Szene im Landkreis kann sich wohl auf einen weiteren Regionalligisten freuen. Am Samstag gewann die Herren 50-Mannschaft des TC Pliening das Spitzenspiel der Bayernliga Süd gegen den TC Weilheim überraschend deutlich mit 7:2 Zählern.

Pliening – Sie führt vor dem letzten Spieltag als einziges Team der höchsten Klasse im Freistaat verlustpunktfrei das Tableau an.

Dass die Plieninger um Kapitän Dirk Rehberg den Coup hinterher gebührend und lange gefeiert haben, ist angesichts der Tatsache, dass sie nach Matchpunkten einen fast uneinholbaren Vorsprung auf den Verfolger vorweisen, verständlich. Bei einer Niederlage im Derby beim TC Erding am kommenden Samstag, 15. Juli (14 Uhr), würde bei Punktgleichheit die Matchpunkte-Bilanz als nächster Faktor greifen.

Hier führt die TCP-Formation (47:7) gegenüber den Weilheimer Rivalen (39:15). Will heißen: Die Plieninger „50er“ brauchen für den Meistertitel und den Aufstieg in die höchste nationale Spielklasse genau zwei Matches, dürften sich also eine 2:7-Niederlage bei gleichzeitigem 9:0 des Tabellenzweiten in Altomünster erlauben. Aber auch die Satzbilanz spricht eine deutliche Sprache pro Pliening.

„Wir lassen nichts anbrennen“, ist der Mannschaftsführer dementsprechend felsenfest überzeugt und will sich auf Rechenspielchen gar nicht einlassen. „Wir werden auch in Erding in Bestbesetzung antreten und das schon schaffen.“

Dass es nicht zu dem von Plieninger Seite erwarteten, heißen Spitzenkampf gekommen war, lag auch an der Aufstellung der Gäste. „Sie hatten nur einen ihrer beiden Österreicher dabei. Das hat uns schon geholfen“, erläutert Rehberg. Zudem legten seine Mitspieler im Einzel gut los. In der ersten Runde wurden die Matches an den Positionen zwei, vier und sechs eine sichere TCP-Beute. „Das war super“, lobt der Kapitän, weil Oliver Wagner (6:3, 6:3), Stefan Hesseln (7:5, 3:0 Aufgabe) und Thomas Schweigler (6:3, 6:3) den Teamkameraden Rückenwind gaben.

Die zweiten drei Partien seien zwar „etwas wackelig“ gewesen, aber brachten letztlich die unerwartete 5:1-Führung vor den Doppeln. Stefan Baltz rang dabei im Spitzeneinzel Gästeakteur Frank Unterrainer mit 6:2, 2:6 und 10:5 nieder, und auch Rehberg an Position drei musste über den Champions-Tiebreak gehen und bewies dort Nervenstärke (6:4, 6:7, 10:3). Einzig Marco Keller unterlag Harald Stauder, eben dem Weilheimer Österreicher, mit 3:6 und 6:7.

Statt einem möglichen 3:3 hieß es damit 5:1 für Pliening, dass sich aber auf alle Eventualitäten vorbereitet und mit Tom Schlüter und Martin Dürr zwei Auswechselspieler auf der Anlage gehabt hatte. „Wir wollten trotzdem noch die Doppel spielen, die anderen aber nicht“, schildert Rehberg die Enttäuschung der Gäste. Man einigte sich auf eine 2:1-Aufteilung der Doppel und ging zum geselligen Teil über. „Wir haben dann ganz schön Gas gegeben“, sagt der TCP-Kapitän und -Vorsitzende lachend.

Dem Verein „drohen“ nun feierintensive Wochenenden. Am kommenden soll zuerst der Deckel auf den Meisterpokal der „50er“ gesetzt werden. Danach rückt der Fokus beim TC Pliening aufs nächste große Ziel – ein zweites Team in der höchsten deutschen Spielklasse für die Sommersaison 2024 zu erhalten. „Zwei Regionalligisten? Das wäre toll. Das gab es bei uns noch nie“, sagt Dirk Rehberg.

Die „40er“ sind in der Regionalliga derzeit noch heftig am Rudern, um das Ziel Klassenerhalt zu erreichen. Dafür benötigen die jüngeren Senioren um Michael Hauser zwei Siege aus den letzten beiden Partien in Herzogenaurach und Gräfelfing. Der letzte Spieltag steigt am 22. Juli. Und Ende Juli folgt noch das Sommerfest, bei dem weitere Meister des Tennisclubs geehrt werden sollen – am liebsten im Beisein von zwei Regionalligisten.