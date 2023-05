Tennis-Fusion TCA und TCBA: Zeit für den letzten Schritt

Von: Olaf Heid

Beschreiten zukünftig einen gemeinsamen Weg (v.l.): die Vorsitzenden des TC Anzing und TC Bavaria Anzing mit Günter Hieber, Steffi Geiselberger, Tobi Engling, Rudi Lederhilger, Franz Stetter und Norbert Biebel. Foto: Verein © Verein

Zwei Tennisvereine in einer Gemeinde, die seit drei Jahren bereits auf zwei Anlagen im Ort als Gemeinschaft spielen. Nun gehen die beiden Anzinger Clubs, TC Anzing (TCA) und TC Bavaria Anzing (TCBA), den nächsten Schritt und tun sich zusammen, so dass es Anfang 2024 nur noch einen einzigen geben wird.

Anzing – Den für eine Fusion notwendigen Schritt hat der TCBA in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung eingeleitet. Auf der Agenda stand nur ein einziger Tagesordnungspunkt. Der Vorschlag des Bavaria-Ausschusses war es, den Tennisverein zum Jahresende aufzulösen. „Ziel dieser Maßnahme ist es, in Anzing zukünftig konzentriert aus einem Verein heraus agieren zu können“, erklärte TCBA-Vorsitzender Norbert Biebel. Das Zusammengehen seines Clubs (Sitz im Sepp-Maier-Sportpark) mit dem TCA (Sitz im Sportzentrum) wurde durch ihn und seinen TCA-Vorstandskollegen Günter Hieber von langer Hand vorbereitet.

Vor drei Jahren wurde eine Tennisgemeinschaft (TeG) in Anzing im Rahmen des BTV gegründet. Dies bedeutet, dass die Mannschaften mit Spielern und Spielerinnen aus beiden Vereinen, insbesondere auch im Jugendbereich, bestückt werden konnten. Es folgten etliche gemeinsame Veranstaltungen wie Sommerfest, Saisoneröffnung und Weihnachtsfeier. „Ziel dieser Maßnahmen war es, dass die Mitglieder sich gegenseitig besser kennen und schätzen lernen können“, erläuterte Biebel.

Laut dem TCBA-Chef „ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, den letzten Schritt zu realisieren“. Zum 31. Dezember wird der TC Bavaria, der einst aus Markt Schwaben als TSC Bavaria nach Anzing übersiedelte, aufgelöst – mit dem Ziel, „dass möglichst viele Mitglieder in den TC Anzing übertreten“, so Biebel weiter.

Aus Zwei mach eins: Es wird ein großer Verein werden. Der TCA weist derzeit in etwa 242 Mitglieder, davon 92 Jugendliche (Quelle: BTV), auf, während Bavaria es auf 104 Tennisspieler (24 Jugendliche) bringt. Zusammen bewegt man sich im Bereich von gut 350 Mitgliedern.

Die Vorsitzenden des TCA, Günter Hieber und Tobias Engling, bestätigten, dass zukünftig in den nächsten Jahren 2024 und 2025 auf beiden bestehenden Tennisanlagen im Sportzentrum und in Oblfing weiter gespielt wird, sodass die Mitglieder die Möglichkeit haben, auf insgesamt acht Plätzen ihrem Sport nachzugehen. „Durch die räumliche Nähe ist dies auch sehr einfach möglich“, betonte Hieber. Dass die beiden Anlagen auch dringend notwendig sind, zeigt schon die starke Belegung in dieser Saison, denn für die am kommenden Wochenende startenden Punktspiele gehen insgesamt zwölf TeG-Mannschaften auf die acht Courts.

Zusätzlich kandidieren die „Bavaria-Gewächse“ Tom Reck und Paul Wiese gemeinsam als neue Jugendwarte beim TCA. Als Interessenvertreter wird auch ein Vorstandsmitglied des TCBA im Beirat des TCA für die Position „Koordinator und Ansprechpartner für die Zusammenführung“ aufgestellt. Vorsitzender Hieber hofft, „dass viele Mitglieder übertreten, um in der Zukunft von einem Tennisverein in Anzing zu sprechen, bei dem das Miteinander im Vordergrund steht“.

Dieses Vorgehen honorierten auf alle Fälle die Mitglieder des TC Bavaria Anzing. Im Rahmen der namentlichen Abstimmung wurde dieses Vorgehen eindeutig bestätigt: Es gab nur zwei Enthaltungen, aber keine Gegenstimme. „Der Tennissport in Anzing wird auf eine neue erfolgreiche Basis gestellt“, betonte TCBA-Vorsitzender Norbert Biebel.