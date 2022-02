Topspin-Talent zeigt seine Klasse

Von: Olaf Heid

Stolz auf Platz drei: Theresa Pfaller (TC Topspin). © privat

Landkreis – Einen tollen Erfolg hat Tennistalent Theresa Pfaller vom TC Topspin Ebersberg-Grafing bei den Südbayerischen Hallenmeisterschaften der U 10-Jugend gelandet. Bei den Titelkämpfen in Weilheim belegte die Grafingerin den dritten Platz.

Das Mädchen wurde damit der Setzliste des Verbands gerecht. Denn als Nummer vier des Turniers, das im Großfeld und „grünen“ Bällen (Stage 1) ausgetragen wurde, kam sie bis ins Halbfinale. In Runde eins kämpfte sie sich gegen Luisa Reckziegel (TC Vilshofen) nach einem 4:2 und 2:4 im Champions-Tiebreak mit 10:8 ins Viertelfinale, in dem sie Helena Girst (ESV München-Sportpark) mit 4:1 und 5:3 ausschaltete. Die spätere Meisterin Carla Pollmüller (TSV Neubiberg-Ottobrunn) war dann aber für die Grafingerin eine Nummer zu groß (2:4, 2:4). Im kleinen Finale zeigte die Neunjährige dennoch ihre Stärke und hielt Emilie Schell (TC Grün-Weiß Gräfelfing) sicher auf Distanz. Der 4:1, 4:0-Erfolg bescherte Platz drei und somit einen schönen Pokal.

Theresa Pfaller, die im Sommer noch in der U9 Oberbayerische Vizemeisterin geworden war, tut viel für den Erfolg: Sie trainiert jede Woche beim TCT mit Trainer Edison Ambarzumjan sowie in Anzing bei Coach Alex Stepanek. Dazu kommt über den Bayerischen Tennis-Verband noch als Kadermitglied ein zweistündiges Fördertraining und einmal Athletiktraining. Und ganz nebenbei kickt sie beim TSV Ebersberg in der U10-Jugend mit.

Topspin-Kollege Max Höppner Molina scheiterte hingegen in der U9 gleich in der Auftaktrunde.

