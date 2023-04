Aufstiegsfreuden und Personalsorgen: TTC Hohenlinden bestätigt Führungsriege samt Neuzugang im Amt

Von: Julian Betzl

Grinsen über zwei Aufstiege in ihrer Debütsaison: Hohenlindens U19-Junioren (v.l.) Tim Keller, Maxl Kostka, Leo Kostka, Jakob Moser, Paul Koch und Felix Falter. © verein

Bei seiner gut besuchten Mitgliederversammlung ließ der TTC Hohenlinden die sportlichen Aktivitäten der vergangenen zwölf Monate Revue passieren, führte die Neuwahl des Vorstandes durch und streifte die Planung für die kommende Saison.

Das Highlight der vergangenen Tischtennis-Saison servierte der Vereinsvorsitzende Sigi Kunz den Zuhörern gleich zu Beginn seines Vorstandsberichts: So war es der neu gegründeten U19-Jugendmannschaft des TTC auf Anhieb gelungen, sich im Herbst mit einem zweiten Platz in der Bezirksklasse C für den Aufstieg in die Bezirksklasse B zu qualifizieren. Von Januar bis März diesen Jahres wurde das U19-Team in einer einfachen Runde (ohne Rückspiele) ohne Punktverlust souveräner Meister und ist nun berechtigt für den Aufstieg in die A-Klasse U19 des Bezirks Ebersberg/München-Ost.

Vorstand einstimmig entlastet

Der Erfolg der Jugend, so führte Kunz weiter aus, „wurde leider etwas getrübt durch die Tatsache, dass sowohl die erste als auch die zweite Herrenmannschaft nach dem Aufstieg im letzten Jahr wieder einen Abstieg hinnehmen mussten“. Wegen zahlreicher Ausfälle der Stammkräfte mussten häufig Ersatzspieler an den Bezirksliga-Platten einspringen, die kaum punkten konnten.

Nach dem Bericht von Schatzmeister Uwe Volk wurde der gesamte Vorstand einstimmig entlastet, ehe die Neuwahlen der TTC-Führungsmannschaft durchgeführt wurden. Der amtierende Jugendleiter Holger Bannier hatte bereits im Vorfeld angekündigt, dass er aus Termingründen das Amt nicht weiterführen kann.

Diskussion über die kommende Saison

Ansonsten wurden alle anderen bisherigen Mitglieder des Vorstandes um Siegfried Kunz, Stellvertreter Jochen Wegener, Schatzmeister Uwe Volk und Schriftführer Armin Wimmer erneut von der Versammlung in ihren bisherigen Ämtern bestätigt. Als neuer Jugendleiter wurde Dr. Tobias Kiefer, der bereits seit Oktober die U19-Jugend als Trainer betreut, in die Führungsmannschaft gewählt. Kiefer konnte zwar an der Versammlung wegen eines beruflichen Termins nicht persönlich teilnehmen, hatte aber vorab erklärt, dass er das Amt annehmen würde.

Nach der Vorstandswahl des TTC Hohenlinden wurde noch ausführlich über die Mannschaftsaufstellungen für die kommende Saison diskutiert, insbesondere über die Frage, wie die Verfügbarkeit der Ersatzspieler besser organisiert werden könnte und ob eventuell eine zweite Jugendmannschaft angemeldet werden sollte. „Eine endgültige Entscheidung zu diesen Punkten ist allerdings erst im Juli erforderlich und wurde daher vertagt“, berichtete Siegfried Kunz im Nachgang. bj/ez

